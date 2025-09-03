Jergović se oglasio nakon susreta s Milanovićem: "U goste se potajice ne ide se dobrim namjerama"

Predsjednik Zoran Milanović primio je danas u svom uredu književnika Miljenka Jergovića.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

"Razgovarao sam danas s Miljenkom Jergovićem koji je u Uredu Predsjednika bio dobrodošao, a mislim da je i naš razgovor dobro prošao. Ali, književnik ko književnik, Miljenko će vjerojatno i taj razgovor iskoristiti kao crticu za stvaranje neke nove spisateljske građe, pa ćemo čitati i drugu stranu priče.

A to i jest suština razgovora (kakvih nam u Hrvatskoj nedostaje): slušati - i čuti! - što drugi, pa i drugačiji od nas, imaju za reći. Nakon kolovoških noći, stigli su rujanski dani, pa neka dijalog i tolerancija različitosti istinski postanu pravila hrvatskog društva", napisao je Milanović na Facebooku.

"U goste se potajice ne ide se dobrim namjerama"

O sastanku se zatim oglasio i Jergović.

"Među prvima koji su mi se javili po 'kolovoškoj noći' bio je, preko Zdravka Zime, predsjednik Republike Zoran Milanović. To mi je javljanje tog dana bilo važno iz orijentacijskih razloga: da jasno shvatim gdje sam se zatekao. Tada je dogovoreno da se danas sastanemo - ili bi primjerenije bilo reći: da me primi? - u svom uredu.

Za razgovora koji je lijepo potrajao upitao me je želim li da se susret dokumentira ili da ostane u diskreciji. Odgovorio sam da želim da stvar bude javna. U goste se potajice ne ide s dobrim namjerama. Knjigu koju vidite na slici imao sam uza se u ruksaku. Da posegnem za njom bude li razgovora o književnosti. I kao što se vidi, bilo je", poručio je Jergović, prenosi Index.

Jergović je prošli tjedan, u četvrtak, na Facebooku objavio fotografiju grafita ispisanog na zgradi u kojoj živi: "Jedne kolovoške noći, Miljenko neće dobro proći. Naša država. Naša Pravila.

Potom je u Novom Zagrebu dan kasnije objavljen još jedan grafit: "Sarajevo ispod Trebevića. Povedite Dalilu i četnika Jergovića" koji se, pretpostavlja se, odnosi i na saborsku zastupnicu Daliju Orešković. Oba grafita su u međuvremenu prebojali djelatnici Zagrebačkog holdinga.

Tko je Miljenko Jergović?

Jergović, koji na Facebooku i u svojim kolumnama komentira društvene aktualnosti, nedavno je priopćio i da je verbalno napadnut u kafiću na Trgu žrtava fašizma u Zagrebu.

Nakon verbalnog napada u kafiću i ispisane prijetnje na zgradi u kojoj živi, Jergović je izjavio da ono što mu se dogodilo "samo je blag simptom onoga mnogo većeg što se valja Hrvatskom, u režiji vlasti Andreja Plenkovića i Crkve u Hrvata".

Prethodno je osudio prosvjed veterana i nogometnih navijača koji je doveo do otkazivanja festivala "Nosi se" u Benkovcu. Upozorio je da su organizatori tog festivala izloženi nasilju i lišeni policijske zaštite.

U svojim objavama podržao je kontroverznog hrvatskog redatelja Olivera Frljića, ocijenivši da su institucije kulture i Ministarstvo kulture sudjelovali u njegovom protjerivanju iz Hrvatske.

Također, oštro je kritizirao izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića zbog njegova govora u sinjskoj bazilici.