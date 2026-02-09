Jeličić postao hit na Instagramu

Stručni komentator MAXSporta Joško Jeličić i ovog je vikenda bio u središtu pozornosti svojim prepoznatljivim analizama utakmica posljednjeg kola SuperSport HNL-a, no gledatelji nisu mogli primijetiti da je emisiju odradio uz ozbiljan zdravstveni hendikep.

Osvrćući se na derbi Rijeke i Dinama, koji je završio bez pogodaka, Jeličić je istaknuo kako je Dominik Livaković „mogao ostati doma“ jer riječki nogometaši nisu stvorili nijednu ozbiljniju priliku. Kritike nije poštedio ni Hajduk — unatoč pobjedi Splićana od 2:0 protiv Slaven Belupa na Poljudu, smatra da igra nije bila na zadovoljavajućoj razini.

Ipak, ono što gledatelji tijekom emisije nisu znali jest da je Jeličić cijelo vrijeme imao gips na lijevoj nozi. Detalj je otkrila MAXSport televizija objavivši fotografiju iz studija uz poruku: „Ovaj post je posvećen vojniku MAXSport televizije! S gipsom na nozi odraditi emisiju od 1 sat i 40 minuta.“

Objava je ubrzo izazvala reakcije pratitelja, a u komentarima se javila i voditeljica Valentina Miletić, koja je izostala iz nedjeljnog izdanja emisije. „Nema me jednu nedjelju i odmah problemi“, našalila se, dok je voditeljsku ulogu te večeri preuzeo njezin kolega Anđelko Kecman.

Jeličić je kasnije na Instagramu pojasnio kako gips nosi nakon operacije Ahilove tetive, no to ga nije spriječilo da profesionalno odradi gotovo dvosatnu emisiju.