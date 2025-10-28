Jeličić: Garcia je najbolji trener za Hajduk, uživao sam što sam hajdukovac

Hajduk je na otvaranju 11. kola SuperSport HNL-a pobijedio 3:1 na gostovanju kod Gorice. Splićani su tako izbili na prvo mjesto na ljestvici s 25 bodova, tri više od Dinama koji je kiksao na zatvaranju kola i izgubio 1:0 protiv Vukovara.

Momčad Gonzala Garcije kroz gotovo cijelu utakmicu bila je bolja od Gorice, a povela je već u četvrtoj minuti preko Zvonimira Šarlije. Do polovice drugog poluvremena Hajduk je imao tri gola prednost zahvaljujući Micheleu Šegi i Niki Siguru, da bi poraz sastava Marija Carevića ublažio Filip Čuić, prenosi Index.

Joško Jeličić nahvalio je Hajduk u emisiji MaxSporta. Puno komplimenata dao je treneru Garciji, za kojeg tvrdi da je složio odličnu momčad: "Kad se sjetim mojih analiza i muka što sam morao govoriti prošle godine, ove zadnje dvije utakmice sam tako uživao što sam hajdukovac, uživao sam u nogometu koji je Hajduk prezentirao, u mladosti, šest igrača iz škole nogometa su bili u prvih 11.

Bio je visok intenzitet, sve su izdržali. Drago mi je da je Garcia posložio sve sam sa sobom u glavi, da će igrati nogomet i slijediti ideju s kojom je došao u Hajduk. Siguran sam da je on najbolji trener za Hajduk u ovom trenutku, boljega nemaju. Trebaju biti uz njega, doći će i teški ispiti njegove ideje, pogotovo kad se vrati Livaja, najbolji igrač."