Jelena Perić više nije solo?

Jelena Perić, Hrvatska influencerica i Instagram zvijezda, ponovno je u centru pažnje. Ovih dana objavila je fotografiju na skijanju u društvu misterioznog muškarca. Par se ponašao vrlo blisko, a fotografije pokazuju trenutke nježnog zbližavanja na snijegom prekrivenim stazama.

Na svom profilu objavila je fotografiju s natpisom “ski date”.

ako identitet muškarca još uvijek nije otkriven, pratitelji Jeleninog Instagrama odmah su počeli nagađati o mogućoj novoj vezi.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Jelena Peric (@j_make_up)