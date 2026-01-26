Close Menu

Jelena Perić više nije solo?

Opaaaaa

Jelena Perić, Hrvatska influencerica i Instagram zvijezda, ponovno je u centru pažnje. Ovih dana objavila je fotografiju na skijanju u društvu misterioznog muškarca. Par se ponašao vrlo blisko, a fotografije pokazuju trenutke nježnog zbližavanja na snijegom prekrivenim stazama.

Naša influencerica koju prati preko milijun ljudi otvorila dušu o odrastanju: ''Bilo je tu i bolesti, prolazile smo kroz svašta...''

Na svom profilu objavila je fotografiju s natpisom “ski date”.

ako identitet muškarca još uvijek nije otkriven, pratitelji Jeleninog Instagrama odmah su počeli nagađati o mogućoj novoj vezi. 

 

 
 
 
 
 
