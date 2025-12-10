Jelena Burazin: "Frustrira me otvaranje teme nasilja u obitelji tek povremeno, kada se sve 'babe' dignu na noge"

Jelena Burazin, ravnateljica Maestrala, splitskog Doma za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, javno je upozorila na, kako kaže, sve češću politizaciju nasilja u obitelji i iskorištavanje tragedija za osobnu ili stranačku promociju. U reakciji na posljednji slučaj nasilne smrti koja je potresla javnost, Burazin poručuje kako joj je neprihvatljivo da se tema otvara tek povremeno, kada se dogodi najgore.

"Gdje je briga za žrtve kroz cijelu godinu?"

Burazin ističe da ju je posebno pogodilo što se nesretna smrt i stravičan nasilni čin koriste za političku vidljivost, dok se žrtve zaboravljaju čim se kamere ugase. "Već danima gledam kako se nesretna smrt i stravični nasilni čin jednog muškarca koristi u političke svrhe i za povećanje vlastite političke vidljivosti. A gdje je iskrena briga za žrtve kroz cijelu godinu?", poručila je. Naglasila je da je frustrira otvaranje teme nasilja u obitelji samo kada se dogode najteže tragedije.

"Frustrira me otvaranje teme nasilja u obitelji tek povremeno, kada se sve 'babe' dignu na noge. A što je s ostalim danima u godini?!", upozorila je.

Nulta tolerancija bez ideoloških boja

Ravnateljica Maestrala ističe kako nasilje ne smije biti predmet ideološkog nadmetanja, već područje u kojem mora postojati jasna i stalna nulta tolerancija. "Nasilje ne smije imati ideološku boju. Prema zločinu mora postojati nulta tolerancija – uvijek, svugdje i za svakoga. Sve ostalo je licemjerje", rekla je Burazin.

Dodala je da su javni performansi i politička prepucavanja posebno neprimjereni dok se žrtve još bore za život. "A izvoditi performanse dok se još jedna žrtva bori za život doista je neumjesno", naglasila je.

Burazin poziva na sustavniji pristup prevenciji i jaču zakonsku zaštitu žrtava. Smatra da nisu dovoljni povremeni istupi i reakcije potaknute tragedijama, već ozbiljan rad tijekom cijele godine. "Gdje su stvarne inicijative, ozbiljni prijedlozi prevencije i konkretna, bolja zakonska rješenja?", upitala je.

Osnažiti žene: "Dosta, ja sam dragocjena"

U svom istupu posebno je naglasila važnost osnaživanja žena koje trpe nasilje te poručila da im društvo mora pružiti jasnu podršku. "Ženama treba pomoći da kažu: DOSTA – ja sam dragocjena i nitko nema pravo gaziti dostojanstvo žene!", poručila je.

Ističe da se pružanjem pomoći ženama pomaže i njihovoj djeci, ali i zajednici u cjelini.

"Ženama treba pružiti ruku i novu šansu za život bez nasilja, jer time ne pomažemo samo njima. Pomažemo i njihovoj djeci te cijeloj zajednici", rekla je. Burazin je pozvala građane da ne okreću glavu od nasilja u svojoj blizini. Naglašava da reakcija mora biti pravovremena i jasna – od prvog znaka nasilja.

"Krenimo od vlastitog susjedstva. Prijavite svako nasilje odmah. Ne čekajte da prođu godine. Prijavite viku u parku, prijavite viku u susjedstvu", pozvala je. Dodala je da takav potez može spasiti život i smanjiti traume kod djece, uz jasnu poruku nasilnicima. "Spasit ćete ženu, spasiti dijete… i poslati jasnu poruku nasilniku–kukavici da ga se ne bojite. Smanjit ćete traume kod djece", istaknula je.

"Biramo iskrenu reakciju ili performanse"

Zaključno, ravnateljica Maestrala poručuje da društvo uvijek iznova bira hoće li na nasilje reagirati iskreno i pravovremeno ili će se zadovoljiti tek povremenim, kratkotrajnim istupima. "Mi biramo kako ćemo se odnositi prema nasilju: iskrenom i pravovremenom reakcijom ili povremenim performansima", zaključila je Burazin.