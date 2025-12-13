Jelavić: "Hajduk nas je potukao u svim segmentima"

Nikica Jelavić, trener Lokomotive je nakon utakmice i poraza od Hajduka 1:3 na Maksimiru dao svoj komentar na utakmicu:

"Otvorili smo dobro jer smo poveli, ali nisam bio zadovoljan igrom. Hajduk nas je potukao u svim segmentima igre, prvi smo korner imali tek u 80. minuti… Čestitke Hajduku, jednostavno je bio bolji. Mijenjali smo formaciju, izvadili Katića da ne dobije drugi žuti karton, bili smo inferiorni u svim dijelovima. Hajduk je igrao jako lijepo, a mi smo izgledali jako loše; limitirali su nas. Čestitke, bili su bolji. Mi smo na kraju dobro i prošli s obzirom na to kako smo igrali."

Detaljan izvještaj utakmice iz Zagreba pročitajte na OVOJ poveznici