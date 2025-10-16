Jednu utakmicu SHNL-a moći ćete gledati na čak tri kanala, nije teško pogoditi o kojem je susretu riječ

Reprezentativna stanka za Vatrene nije mogla ljepše završiti, plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. praktički je osiguran i prije posljednjeg ciklusa kvalifikacija. Vrijeme je za nastavak ligaške bitke, a SuperSport HNL od jeseni će biti i na drugom programu HTV-a.

Tako će svi ovog tjedna moći pogledati susret Istre 1961 i Hajduka, koji je na rasporedu u nedjelju u 16 sati, a na HRT-ovim stranicama vidljivo je da je upravo to utakmica označena za prijenos. Praksa je, dakle, ista kao i ranije, na programu je utakmica ranijeg nedjeljnog termina.

Utakmica Istre 1961 i Hajduka tako će se prenositi na tri različita kanala. Osim HTV-a, prijenos je dostupan i na Max Sportu te Hajduk Digital TV-u.

Inače, SHNL se vratio na HRT četverogodišnjim ugovorom potpisanim 2022. godine, koji jamči prijenose 27 utakmica po sezoni, odnosno 108 ukupno.

- Prije svega, sretni smo i zadovoljni da je došlo do dogovora između Hrvatskog telekoma i Hrvatske radiotelevizije te da se SHNL ponovno vraća na nacionalnu televiziju. To je dobro za hrvatske klubove i navijače. U povijesnom ugovoru koji smo potpisali, jedna od glavnih stavki bila je da se SHNL vrati na nacionalnu televiziju tako da nas to posebno veseli. Siguran sam da će ljudi koji će raditi na tom projektu na HRT-u, omogućiti našim gledateljima dobar program - kazao je tada predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić.