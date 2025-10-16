Jednostavno je smršaviti ako imaš 50 kilograma viška: Iza svake “jednostavne” formule stoji disciplina, dosljednost i volja

U prošloj kolumni pisao sam o poistovjećivanju – o onom nesvjesnom i često pogrešnom pokušaju da sebe usporedimo s drugima. Taj problem vidim kao gorući kod velike većine pojedinaca koji započinju proces poboljšanja kvalitete života ili tjelesne transformacije.

Najčešće se tada događaju nerealna poistovjećivanja s nerealnim ciljevima.

Tu dolazimo do još jedne zanimljive spoznaje – jednostavno ne znači lagano.

Bez obzira na to o kojem se segmentu života radi, ova je rečenica osobito istinita kada govorimo o tjelesnoj transformaciji.

Jednostavno je smršaviti ako imaš 50 kilograma viška.



Treba “samo” krenuti redovito trenirati tri do četiri puta tjedno, svakodnevno prošetati 30 do 60 minuta, imati tri do četiri kvalitetna obroka, stvoriti kalorijski deficit, jesti cjelovitu i nutritivno bogatu hranu, izbaciti sokove i nepotrebne grickalice, te se redovito hidrirati.

Jednostavno zvuči, zar ne? Ali – nije lagano.

Zato što jednostavnost i lakoća nisu isto. Zato što iza svake “jednostavne” formule stoji disciplina, dosljednost i volja. Jer, kad sve to posložimo – nešto se promijeni. Ne samo na tijelu, nego i u glavi. U tom trenutku shvatimo da pravi rezultat ne dolazi iz kratkoročnog napora, nego iz dugoročnog odnosa prema sebi.