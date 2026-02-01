Jednom kad batat pripremite ovako, postat će vam omiljeno jelo

Tražite ideju za brz, hranjiv i nevjerojatno ukusan ručak? Punjeni pečeni batat s mljevenom piletinom i meksičkim umakom je jelo koje spaja najbolje od oba svijeta - prirodnu slatkoću batata i bogat, pikantan okus nadjeva. Za pripremu vam je potrebno samo pet glavnih sastojaka i manje od sat vremena, što ga čini idealnim izborom za obrok tijekom tjedna. Ovaj recept sigurno će vas oduševiti svojom jednostavnošću i punoćom okusa.
Ovaj jednostavan recept gotov je za otprilike 40 minuta, od čega sama priprema traje desetak minuta, a dovoljan je za 4 porcije, piše Index.
Sastojci
batati srednje veličine
mljeveno pileće meso
meksički umak
crveni grah
stabljika korijandera
Priprema
1. Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva. Lim za pečenje obložite papirom za pečenje. Batat s korom kuhajte u kipućoj vodi 20-ak minuta, dok ne omekša. Kuhane batate prerežite po dužini na pola, ali ne do kraja, već ih samo nježno rastvorite. Posložite ih na lim za pečenje i pecite 15 minuta dok ne dobiju lijepu zlatnu boju.
2. U međuvremenu, na srednje jakoj vatri zagrijte tavu. Ubacite mljeveno meso i miješajte drvenom kuhačom kako biste razbili eventualne grudice. Pržite meso 5 minuta. Otprilike 80 g umaka sačuvajte, a ostatak dodajte mesu, uključujući i grah te 80 ml vode. Kuhajte, povremeno miješajući, 5 minuta dok se smjesa lagano ne zgusne.
3. Batate napunite gotovim umakom s mesom te ih poškropite ostatkom meksičkog umaka. Po želji pospite svježe nasjeckanim korijanderom i poslužite toplo.