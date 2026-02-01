Jednom kad batat pripremite ovako, postat će vam omiljeno jelo

Tražite ideju za brz, hranjiv i nevjerojatno ukusan ručak? Punjeni pečeni batat s mljevenom piletinom i meksičkim umakom je jelo koje spaja najbolje od oba svijeta - prirodnu slatkoću batata i bogat, pikantan okus nadjeva. Za pripremu vam je potrebno samo pet glavnih sastojaka i manje od sat vremena, što ga čini idealnim izborom za obrok tijekom tjedna. Ovaj recept sigurno će vas oduševiti svojom jednostavnošću i punoćom okusa.

Ovaj jednostavan recept gotov je za otprilike 40 minuta, od čega sama priprema traje desetak minuta, a dovoljan je za 4 porcije, piše Index.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sastojci

batati srednje veličine

mljeveno pileće meso

meksički umak

crveni grah

stabljika korijandera

Priprema

1. Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva. Lim za pečenje obložite papirom za pečenje. Batat s korom kuhajte u kipućoj vodi 20-ak minuta, dok ne omekša. Kuhane batate prerežite po dužini na pola, ali ne do kraja, već ih samo nježno rastvorite. Posložite ih na lim za pečenje i pecite 15 minuta dok ne dobiju lijepu zlatnu boju.

2. U međuvremenu, na srednje jakoj vatri zagrijte tavu. Ubacite mljeveno meso i miješajte drvenom kuhačom kako biste razbili eventualne grudice. Pržite meso 5 minuta. Otprilike 80 g umaka sačuvajte, a ostatak dodajte mesu, uključujući i grah te 80 ml vode. Kuhajte, povremeno miješajući, 5 minuta dok se smjesa lagano ne zgusne.

3. Batate napunite gotovim umakom s mesom te ih poškropite ostatkom meksičkog umaka. Po želji pospite svježe nasjeckanim korijanderom i poslužite toplo.