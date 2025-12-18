Jednoglasno usvojen najveći proračun u povijesti Općine Dugi Rat

Na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Dugi Rat, održanoj 15. prosinca, jednoglasno je usvojen Proračun Općine Dugi Rat za 2026. godinu, ujedno i najveći proračun u povijesti općine. Usvajanje proračuna bez ijednog glasa protiv potvrda je političkog konsenzusa oko daljnjeg razvoja općine i planiranih ulaganja u ključnu infrastrukturu i javne potrebe.

Prema usvojenim projekcijama, planirani prihodi iznose 10.123.702 eura, dok su planirani rashodi postavljeni na 11.713.702 eura, čime se jasno naglašava snažan investicijski karakter proračuna za narednu godinu.

Kontinuirani rast prihoda i uspješno povlačenje sredstava

U obrazloženju proračuna istaknuto je kako planirani prihodi sustavno rastu posljednjih godina, što je rezultat kombinacije porezne politike Republike Hrvatske, ali i kvalitetnog i predanog rada općinskih službenika. Poseban naglasak stavljen je na uspješno povlačenje sredstava iz državnih i europskih izvora financiranja, koji sve više postaju važan temelj realizacije razvojnih projekata.

Takav pristup omogućio je planiranje opsežnih zahvata koji imaju dugoročan učinak na kvalitetu života mještana i ukupni razvoj Općine Dugi Rat.

Kapitalni projekti u fokusu proračuna

Proračunom za 2026. godinu osigurana su značajna sredstva za izradu projektne dokumentacije i provedbu kapitalnih projekata, među kojima se posebno ističu:

izgradnja šetnice Bajnice – Krilo

projekt sustava oborinske i otpadne vode Dugi Rat – Bajnice

izgradnja nove tržnice i uklanjanje kioska na ulazu u centar Dugog Rata

uređenje i razvoj luka u Dućama, Dugom Ratu, Krilu i Bajnicama

projekti uređenja obalnog pojasa u Dućama, Jesenicama i Krilu

projekt novog groblja Dugi Rat

projekt reciklažnog dvorišta – sortirnice

ulaganja u sportske i društvene objekte te priprema projekta sportske dvorane

projekti protupožarnih puteva i povećanja sigurnosti

uvođenje naplate parkinga te izrada horizontalne i vertikalne prometne signalizacije

rekonstrukcija kapelice i mrtvačnice u Dućama

Ulaganja u zajednicu i kvalitetu života

Uz kapitalne projekte, proračun osigurava sredstva za komunalnu i prometnu infrastrukturu, ulaganja u djecu i mlade, sport, predškolski i školski sustav, socijalne programe, brigu o umirovljenicima, zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost te daljnju digitalizaciju općinske uprave.

Takva struktura proračuna potvrđuje usmjerenost Općine Dugi Rat na ravnomjeran razvoj, uz istovremeno jačanje socijalne sigurnosti i javnih usluga.

Transparentnost rada Općinskog vijeća

Cjelovita snimka svečane sjednice Općinskog vijeća dostupna je javnosti putem službene video snimke, dok se detaljno izlaganje načelnika o planovima i projektima za 2026. godinu može poslušati u razdoblju od 4:10 do 15:10 snimke.

Usvajanjem ovog rekordnog proračuna, Općina Dugi Rat nastavlja s odgovornim, transparentnim i razvojnim upravljanjem javnim sredstvima, u interesu svih svojih mještana, uz poruku zahvale vijećnicima na konstruktivnoj suradnji i jednoglasnoj podršci proračunu.