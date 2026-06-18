Jedno piće pretvara vas u savršenu metu za komarce, a mnogi ga piju svakodnevno

Jeste li se ikad zapitali zašto komarci uvijek napadaju baš vas, dok druge gotovo potpuno ignoriraju?

Znanstvenici sve bolje razumiju složenu kombinaciju kemijskih signala zbog kojih su neki ljudi privlačniji ovim krvopijama koje prenose bolesti.

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"To nije mit – komarce doista više privlače neki ljudi nego drugi“, rekao je za AFP Frederic Simard iz Francuskog instituta za razvojna istraživanja.

No, dodaje, nitko nije stalno jednako privlačan komarcima.

Komarci pri odabiru žrtve koriste niz osjetilnih signala, prije svega miris tijela, toplinu kože i ugljikov dioksid koji izdišemo.

Ah, taj ugljični dioksid

Ženke komaraca – jedine koje grizu – pomoću vrlo osjetljivih receptora registriraju te signale i na temelju njih biraju metu.

"Već više od stotinu godina znamo da komarce privlači ugljikov dioksid koji izdišemo. To je prvi signal koji pokreće njihovo ponašanje kad su udaljeni nekoliko desetaka metara“, rekao je švedski znanstvenik Rickard Ignell.

Kad se približe na desetak metara, počinju prepoznavati ljudski miris, koji u kombinaciji s ugljikovim dioksidom dodatno pojačava njihovu privlačnost prema određenoj osobi.

Na manjoj udaljenosti važnu ulogu imaju i tjelesna temperatura te vlažnost kože.

Krvna grupa nije presudna

Neke popularne teorije ipak nisu potvrđene znanošću.

"Tvrdnja da komarci preferiraju određene krvne grupe nema znanstveno uporište“, kaže Simard.

Dodaje da dosadašnja istraživanja nisu pronašla ni povezanost s bojom kože, očiju ili kose.

S druge strane, miris tijela pokazao se ključnim faktorom, piše N1.

"Koktel molekula koje proizvodi naša mikrobiota može biti više ili manje privlačan komarcima“, objasnio je Simard.

Ljudi emitiraju između 300 i 1.000 različitih mirisnih spojeva, no znanstvenici tek počinju otkrivati koji od njih najviše privlače komarce.

"Alkohol od gljiva"

U jednom nedavnom istraživanju Ignell i kolege pustili su komarce vrste Aedes aegypti, poznate po prijenosu denge i žute groznice, među 42 žene kako bi utvrdili koje osobe preferiraju.

Otkrili su da komarci reagiraju na kombinaciju najmanje 27 različitih mirisnih spojeva.

Žene koje su komarci najčešće birali – među njima i trudnice u drugom tromjesečju – proizvodile su veće količine spoja nastalog razgradnjom sebuma, prirodne masnoće kože.

Riječ je o tvari nazvanoj 1-okten-3-ol, poznatoj i kao "alkohol od gljiva“. Znanstvenike je iznenadilo što je i vrlo malo povećanje njezine koncentracije značajno povećavalo privlačnost za komarce.

Pivo vas čini privlačnijima

Više istraživanja pokazalo je i da konzumacija piva može povećati broj uboda komaraca.

Razlog je što alkohol povisuje tjelesnu temperaturu, povećava količinu izdahnutog ugljikova dioksida i mijenja miris kože.

U jednom istraživanju u Burkini Faso dobrovoljci su u jednom razdoblju pili pivo, a nekoliko dana kasnije vodu, nakon čega su znanstvenici pratili reakcije komaraca, piše N1.

Komarci vrste Anopheles, prijenosnici malarije, češće su birali osobe koje su pile pivo.

Slično je pokazalo i nizozemsko istraživanje iz 2023. godine u kojem je sudjelovalo 465 ljudi. Oni koji su pili pivo u prethodna 24 sata bili su 1,35 puta privlačniji komarcima od ostalih sudionika.

Klimatske promjene povećavaju rizik

Razumijevanje razloga zbog kojih komarci preferiraju određene ljude postaje sve važnije kako klimatske promjene šire područja na kojima ovi insekti mogu preživjeti.

Primjerice, tigrasti komarac (Aedes albopictus), prijenosnik virusa chikungunye, širi se na nova područja Europe.

Prošle godine bolest chikungunya prvi je put zabilježena i u francuskoj regiji Alzas.

"Ovaj rizik pogađa sve veći broj ljudi“, upozorava Simard.