Dok je zabijao hat-trick, Messi je vodio najtežu bitku izvan terena

Lionel Messi odveo je Argentinu do pobjede na otvaranju Svjetskog prvenstva postigavši hat-trick, no slavlje su obilježile suze nogometne ikone nakon prvog pogotka. Iako je Messi nakon utakmice spomenuo "teške dane" nevezane za sport, dosad se nije znao točan razlog njegovog plača. Otkrio ga je argentinski novinar.

Argentina je kao branitelj naslova krenula u natjecanje pobjedom od 3-0 protiv Alžira, a 38-godišnji Messi bio je ključni igrač unatoč velikom pritisku. Postigao je tri gola i tako osigurao savršen početak obrane naslova za svoju reprezentaciju. Međutim, bilo je očito da su mu tijekom utakmice na umu bile i druge stvari. Nakon što je postigao svoj prvi pogodak, na terenu se rasplakao.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Upitan nakon utakmice zašto je bio toliko emotivan, rekao je: "Ne, iskreno, to nema nikakve veze sa sportom. Bilo je ovo nekoliko teških, kompliciranih dana." Potom je dodao: "Proživio sam teške i komplicirane dane, ali zahvalan sam cijeloj delegaciji i svim svojim suigračima jer su, kao i uvijek, bili uz mene. Dali su mi puno snage da budem dobro, i to je sve", prenosi Index.

Novinar otkrio obiteljske probleme

Nedugo zatim sportski novinar Eduardo Feinmann na jednoj od najslušanijih postaja u zemlji, Radiju Mitre, otkrio je pozadinu priče. "Riječ je o njegovom ocu. Njegovo zdravstveno stanje nije dobro. To traje već neko vrijeme, nekoliko mjeseci, još od prošle godine", rekao je Feinmann.

Ovog tjedna dogodile su se neke situacije koje su mu malo pogoršale zdravlje, a Messi prolazi kroz tu unutarnju borbu. Kao i svaki čovjek."

Također je objavljeno da je Jorge u siječnju kod kuće doživio "zdravstveni incident" zbog kojeg je bio hospitaliziran. Navodi se da je bio podvrgnut kardiovaskularnim i neurološkim pretragama, no dijagnoza njegovog problema još uvijek nije poznata.

Uloga oca u Messijevoj karijeri

Messijev otac imao je ogroman utjecaj na njegovu nogometnu karijeru i nastavlja raditi sa sinom iza scene. Jorge i danas djeluje kao agent i poslovni menadžer osmerostrukog osvajača Zlatne lopte. Prije nego što je počeo upravljati Messijevom karijerom i poslovnim carstvom, radio je u čeličani.

Messijevi roditelji, Jorge i Celia Cuccittini, u braku su od 1978. i još su zajedno te žive na relaciji Miami - Rosario. Uz Lionela imaju još troje djece.