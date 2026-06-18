Muškarac iz Dalmacije zbog 'duga' slao prijetnje dami: Završio je iza rešetaka

Policijski službenici Policijske postaje Vodice proveli su kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjim muškarcem zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iznude.

Istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni u razdoblju od 5. do 10. lipnja 2026. godine u više navrata upućivao ozbiljne prijetnje 47-godišnjoj oštećenoj osobi, tražeći naplatu nepostojećeg duga. Prijetnje su kod oštećene izazvale osjećaj straha i nelagode.

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Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.