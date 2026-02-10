Jedna županija nudi 400 eura svima koji prestanu pušiti

Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije odlučio je financijski potaknuti pušače na prestanak pušenja i usvajanje zdravijeg načina života. U sklopu natječaja "Pušenje odbaci, lovu nabaci!", onoga tko se odrekne cigareta očekuje poklon-bon u vrijednosti od 400 eura.

Prijave su otvorene od 9. do 18. veljače. Osim glavne nagrade, podijelit će se i devet utješnih nagrada u obliku poklon-bonova od po 100 eura. Prijaviti se mogu svi punoljetni stanovnici Požeško-slavonske županije koji svakodnevno koriste duhanske ili nikotinske proizvode najmanje godinu dana.

Zadatak je izdržati bez pušenja 30 dana, počevši od prvog dana korizme, 18. veljače, do 19. ožujka ove godine. Kandidati osobno ispunjavaju prijavu, a moraju navesti i jednu osobu iz obitelji koja će biti svjedok prestanka pušenja.

Izvlačenje i zabrinjavajuće statistike

Dobitnici će biti izabrani javnim izvlačenjem 19. ožujka, a u obzir će se uzeti svi koji su uspješno izdržali mjesec dana bez duhana i nikotina. Inicijativa dolazi u trenutku kada podaci o pušenju u Hrvatskoj izazivaju ozbiljnu zabrinutost. Gotovo 38 posto odraslih u Hrvatskoj redovito puši, a čak 44 posto učenika isprobalo je e-cigarete, što nas svrstava među zemlje s najgorom statistikom u Europskoj uniji.

Posebno zabrinjava podatak da udio pušača u dobnoj skupini od 25 do 34 godine prelazi 40 posto.