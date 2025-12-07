Jedna osoba umrla od trovanja, nekoliko ljudi završilo s oštećenjem jetre, među njima i djeca

Državni sustav za kontrolu trovanja identificirao je u Kaliforniji 21 slučaj trovanja amatoksinima, vjerojatno uzrokovanog divljim gljivama, priopćio je zdravstveni odjel. Otrovne divlje gljive često se zamjenjuju za jestive zbog svog izgleda i okusa.

"Divlje gljive sadrže potencijalno smrtonosne toksine koji mogu dovesti do zatajenja jetre“, rekla je Erica Pan, direktorica kalifornijskog Odjela za javno zdravstvo i dodala: "S obzirom na to da se divlje gljive lako mogu zamijeniti za jestive sigurne gljive, savjetujemo javnosti da uopće ne traži divlje gljive tijekom ove sezone visokog rizika."

Kalifornijski dužnosnici upozoravaju sakupljače nakon izbijanja trovanja povezanog s divljim gljivama koje je ubilo jednu odraslu osobu i uzrokovalo teško oštećenje jetre kod nekoliko pacijenata, uključujući djecu, prenosi Dnevnik.

Vlažno vrijeme potiče rast zelenih pupavki (Amanita phalloides), a dužnosnici upozoravaju na bilo kakvo sakupljanje divljih gljiva kako bi se izbjegla zabuna. Stanovnici okruga Monterey u središnjoj Kaliforniji razboljeli su se nakon što su jeli gljive pronađene u lokalnom parku, prema riječima županijskih zdravstvenih dužnosnika. Druga skupina slučajeva bila je u području zaljeva San Francisca, ali državni zdravstveni dužnosnici upozorili su da je rizik posvuda.

U američkim centrima za otrove zabilježeno je više od 4500 slučajeva izloženosti neidentificiranim gljivama u 2023. godini, prema godišnjem izvješću Nacionalnog sustava podataka o otrovima. Otprilike polovica bila je kod male djece, za koju stručnjaci upozoravaju da bi mogla brati i jesti gljive dok se igraju vani.

Kalifornijski sustav kontrole trovanja svake godine bilježi stotine slučajeva trovanja divljim gljivama. Stručnjaci upozoravaju da boja gljive nije pouzdan način otkrivanja njezine toksičnosti te da nije važno jede li se sirova ili kuhana.

Ljudi mogu imati grčeve u želucu, mučninu, proljev ili povraćanje unutar 24 sata nakon konzumiranja otrovne gljive. Iako se gastrointestinalni simptomi mogu poboljšati, zdravstveni dužnosnici upozoravaju da pacijenti i dalje mogu razviti ozbiljne komplikacije, uključujući oštećenje jetre, koje se pojavljuju kasnije.