Close Menu

Jedna osoba poginula, nekoliko ozlijeđeno u nesreći vlaka na jugu Danske

Nesreća se dogodila kada je vlak naletio na vozilo na cestovnom prijelazu

Jedna osoba je smrtno stradala, a nekoliko ih je ozlijeđeno nakon što je vlak danas na jugu Danske udario u vozilo i iskočio iz tračnica, priopćila je danska policija.

Fotografije s mjesta nesreće pokazuju vagon odvojen od vlaka kako leži na boku, prenosi danska TV2.

Policija je izvijestila da je od 95 putnika u vlaku jedna osoba poginula, dok su ostali pretrpjeli ozljede. Dvije od ozlijeđenih osoba prevezene su helikopterom u bolnicu, priopćila je policija regije Južni Jutland.

Nesreća se dogodila kada je vlak naletio na vozilo na cestovnom prijelazu, objavio je na X-u Banedanmark, nacionalni željeznički operater.

 

Državne željeznice DSB priopćile su da su obustavile sva putovanja između gradova Kliplev i Tinglev, u blizini danske granice s Njemačkom.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0