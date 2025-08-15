Jedna osoba poginula, nekoliko ozlijeđeno u nesreći vlaka na jugu Danske

Jedna osoba je smrtno stradala, a nekoliko ih je ozlijeđeno nakon što je vlak danas na jugu Danske udario u vozilo i iskočio iz tračnica, priopćila je danska policija.

Fotografije s mjesta nesreće pokazuju vagon odvojen od vlaka kako leži na boku, prenosi danska TV2.

Policija je izvijestila da je od 95 putnika u vlaku jedna osoba poginula, dok su ostali pretrpjeli ozljede. Dvije od ozlijeđenih osoba prevezene su helikopterom u bolnicu, priopćila je policija regije Južni Jutland.

Nesreća se dogodila kada je vlak naletio na vozilo na cestovnom prijelazu, objavio je na X-u Banedanmark, nacionalni željeznički operater.

🚨BREAKING: The first visual content on the internet from the train derailment site in southern Denmark near Tinglev. https://t.co/ggFbZzknUV pic.twitter.com/MOSk7eAv5V — World Source News 24/7 (@Worldsource24) August 15, 2025

Državne željeznice DSB priopćile su da su obustavile sva putovanja između gradova Kliplev i Tinglev, u blizini danske granice s Njemačkom.