Jedna od najopasnijih planina svijeta uzela dva života: Spasioci ih pronašli nekoliko sati kasnije, još uvijek povezane penjačkim užetom

Dvojica penjača poginula su nakon pada s najvišeg vrha Novog Zelanda, Aorakija odnosno Mount Cooka, planine poznate po iznimno surovom i opasnom terenu.

Četveročlana skupina pokušala se popeti na vrh visok 3724 metra. Preostala dvojica članova ekspedicije nisu ozlijeđena, uspjela su kontaktirati s hitnim službama u ponedjeljak navečer, nakon čega su rano u utorak spašena helikopterom.

Tijela poginulih penjača pronađena su nekoliko sati kasnije, još uvijek povezana penjačkim užetom. Vlasti trenutačno rade na njihovu izvlačenju, što je iznimno zahtjevan posao zbog teških uvjeta u alpskom okruženju. Uspon na Mount Cook iznimno je izazovan, čak i za najiskusnije penjače jer je područje prepuno velikih pukotina, nestabilnog leda i stalno promjenjivog vremena, koje u tren oka može postati opasno, piše BBC.

Iako identitet poginulih nije službeno objavljen, novozelandski medij Stuff izvijestio je da je jedan od stradalih bio poznati, međunarodno priznati planinski vodič. Nesreća se događa gotovo godinu dana nakon što su tri penjača iz SAD-a i Kanade nestala na istom području. Unatoč višednevnoj potrazi, njihova tijela nikada nisu pronađena, a loši vremenski uvjeti u konačnici su okončali operaciju potrage.

Mount Cook već desetljećima nosi reputaciju jedne od najopasnijih planina u regiji. Prema podacima novozelandskog alpinističkog kluba ClimbNZ, gotovo svaka sezona donese barem jedan smrtni slučaj, a deseci penjača izgubili su život pokušavajući osvojiti njegov vrh, piše Dnevnik.hr.