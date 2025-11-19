Jedna od djevojaka na izboru za Miss Universe hospitalizirana nakon strašnog pada

I dok naša predstavnica Laura Gnjatović sjajno odrađuje sva predstavljanja na izboru za Miss Universe, ista pozitiva ne vlada u svim timovima. Naime, u timu Jamajke događa se prava drama jer je njihova predstavnica završila je u bolnici.

Naime, Miss Universe Jamajke, dr. Gabrielle Henry, hospitalizirana je nakon što je tijekom revije večernjih haljina na preliminarnoj konkurenciji pala s pozornice. Kako se vidi na snimci koja kruži društvenim mrežama, Henry je pala u rupu između pisti na pozornici, a snimljeno je i kako je na nosilima odvoze iz dvorane.

Prema priopćenju organizacije Miss Universe Jamaica, Henry nije zadobila ozljede opasne po život, no liječnički tim u bolnici Paolo Rangsit nastavlja s dodatnim pretragama kako bi se osiguralo njezino potpuno oporavljenje.

'Molimo sve da ostanu pozitivni, upute joj molitve i dobre želje dok prima potrebnu medicinsku skrb', poručili su iz organizacije te zahvalili na velikoj podršci i riječima ohrabrenja koje pristižu sa svih strana.

Gabrielle Henry, inače oftalmologinja, poznata je po svom angažmanu za osobe s oštećenjem vida. Osnovala je zakladu See Me Foundation koja pruža obrazovne i ekonomske prilike slijepim i slabovidnim osobama, piše tportal.