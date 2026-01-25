Jedna dalmatinska općina mogla bi na prijevremene izbore. Načelnik: "Ne bojimo se"

U Prološcu se nakon neusvajanja općinskog proračuna za 2026. godinu otvara put prema izborima i mogućem raspuštanju Općinskog vijeća. Načelnik Toni Garac (HSLS) u objavi je poručio da je iz HDZ-a Proložac stigla "konačna odluka" o izlasku na izbore te da procedura davanja ostavki vijećnika kreće već u ponedjeljak, dok privremeno financiranje Općine vrijedi do 31. ožujka 2026. godine.

Garac navodi da je Općinsko vijeće još 31. prosinca 2025. godine izglasalo Odluku o privremenom financiranju Općine, koja vrijedi do 31. ožujka 2026.

"Već 31.12.2025.godine Općinsko vijeće izglasalo je Odluku o privremenom financiranju Općine koja vrijedi do 31.03.2026.godine", objavio je Garac, dodajući kako je time vijeće "omogućilo da se još jednom sastane i ponovno glasuje o Proračunu i izbjegnu izbori".

Razgovori s HDZ-om i otvorenost za amandmane

Načelnik ističe da su odmah započeli razgovore s vodstvom HDZ-a Proložac i predsjednikom Josipom Stojićem, s ciljem da se proračun ipak usvoji.

"Već tada smo započeli razgovore s vodstvom HDZ-a Proložac i predsjednikom Josipom Stojićem o mogućnostima da se Proračun za 2026.godinu ipak usvoji i time spriječe izbori", poručio je Garac te naglasio: "Kao načelnik i predlagatelj Proračuna sam otvoren za sve konstruktivne amandmane vijećnika."

Garac navodi da bi, ako Općinsko vijeće ne usvoji proračun do 31. ožujka, tek tada krenula procedura raspuštanja i sazivanja izbora. "Ukoliko Općinsko vijeće ne usvoji Proračun do 31.03. tek tada bi se krenulo u proceduru raspuštanja i sazivanja izbora", objavio je, uz procjenu da bi izbori u tom slučaju bili "(pretpostavljamo) tek u lipnju", što bi, kako navodi, značilo da bi "Općina 6 mjeseci bila u zastoju".

Prijedlog o neopozivim ostavkama vijećnika

Kako bi se skratili rokovi i izbjegao dugotrajan institucionalni zastoj, Toni Garac (HSLS) navodi da su vodstvu HDZ-a Proložac predložili jasan model postupanja.

"Naš je prijedlog ako je odluka HDZ-a da neće podržati Proračun da idemo u proceduru kojom svi vijećnici daju neopozive ostavke", stoji u objavi. Garac pojašnjava da bi se time Općinsko vijeće raspustilo "jer nema kvoruma" te da se na taj način "skraćuju rokovi za sazivanje izbora".

Načelnik Općine Proložac objavio je i da je zaprimio konačan odgovor iz HDZ-a Proložac i od predsjednika Josipa Stojića. "Sinoć sam dobio konačan odgovor iz HDZ-a Proložac i predsjednika Stojića kako je konačna odluka da se ide na izbore te da vijećnici daju ostavke", naveo je Garac te dodao: "Proceduru davanja ostavki započinjemo u ponedjeljak."

"Žao mi je da nemamo niti jedan amandman"

U završnom dijelu objave Toni Garac (HSLS) ističe kako, prema njegovim riječima, od vijećnika HDZ-a nije zaprimljen nijedan amandman ili prijedlog na Proračun. "U svemu ovom, jedino mi je žao da nemamo niti jedan amandman/prijedlog vijećnika HDZ-a na Proračun već isključivu odluku o izazivanju izbora za Općinsko vijeće", objavio je.

Zaključno poručuje da se njegov tim ne boji novih izbora. "Ponovit ću još jednom, moj tim i ja se novih izbora ne bojimo, uvjereni smo da ljudi prepoznaju sve do sada učinjeno u ovom kratkom razdoblju", poručio je Garac, dodajući kako će "na novim izborima vaše ogromno povjerenje potvrditi jer smo dokazali kako nam je naša Općina ispred svih i svega".