Jedinstvena prilika za sve roditelje – NajNaj druženje prvi put u Splitu!

Jeste li ikada bili u nedoumici oko odabira idealne nosiljke ili pravilnog namještanja? Imate li pitanja o kolicima za bebe? Zanima li vas sigurnost djece u prometu i odabir autosjedalice? Ne propustite jedinstvenu priliku za isprobavanje najnaj proizvoda!

U Split nam prvi put dolazi NajNaj.eu – platforma koja okuplja i educira sve roditelje i one koji će to tek postati o najvažnijim temama roditeljstva nudeći sigurne, funkcionalne i ekološki prihvatljive proizvode za bebe, djecu i roditelje. U igraonici Škatula za sne (Spinutska ulica 77) 28. lipnja od 18 do 20 sati svi zainteresirani građani Splita i okolice mogu se pridružiti NajNaj druženju.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Press Foto: Press Foto: Press Foto: Press Foto: Press Foto: Press

– Ovo druženje zamišljeno je kao jedinstveno iskustvo za sve zainteresirane za dječju opremu. NajNaj druženje okupit će i lokalne mame influencerice koje su pomogle da se ovaj događaj organizira. One su odlučile prekinuti monotoniju i nedostatak događanja vezanih uz roditeljstvo u Splitu. Njihova strast za stvaranjem zajednice roditelja i dijeljenjem korisnih savjeta i iskustava dovela je do organizacije ovog druženja. Želimo omogućiti svima da se povežu s najnovijim trendovima i rješenjima koja će oblikovati budućnost naših najmlađih – kazala je Valentina Tušek iz NajNaj.

Uzbuđenje je u zraku jer se ovi vrhunski proizvodi mogu vidjeti i isprobati u akciji prvi put u samom srcu Splita. Cijelu priču upotpunit će radionica sa savjetnicama za nošenje koja će se održati u 19 sati. Svi zainteresirani imat će priliku isprobati Ergobaby i BeSafe nosiljke te pronaći onu koja najbolje odgovara njihovim potrebama. Čak i ako već imate svoju nosiljku, ali niste sigurni namještate li je pravilno, bit će vam pružena pomoć kod namještanja.

– Pravilno nošenje i sigurnost djece u pokretu su vrijednosti koje su posebno važne za NajNaj.eu. Stvaranje bolje budućnosti za našu djecu odražava se u pažljivo odabranom asortimanu naj proizvoda koji su u skladu s najvišim standardima kvalitete i ekološke svijesti – dodala je Neda Zubović Mihaljević, vlasnica poznatog hrvatskog distributera dječje opreme.

Na splitskom NajNaj druženju moći ćete uživati u interaktivnim prezentacijama i isprobati vrhunske proizvode koji će vas oduševiti svojom funkcionalnošću, kvalitetom i održivošću.

Ako vas zanimaju dječja kolica, moći ćete voziti novi model premium Ergobaby Metro+ Deluxe kolica. NajNaj će predstaviti ovaj model s dodatnim luksuznim značajkama poput kožnih detalja, novih boja krovića tkane teksture, držača za bočicu i prostrane košare.

Također će biti izložena i luksuzna britanska kolica iCandy u prekrasnoj Biscotti boji koja će sigurno privući sve poglede. Ovo je jedinstvena prilika da isprobate nova kolica i doživite najugodniju vožnju.

Svi koji stavljaju sigurnost na prvo mjesto moraju doći vidjeti inovativnu BeSafe Turn M i-Size sjedalicu koja je podigla sigurnost na višu razinu. Ima inovativni digitalni sigurnosni sustav koji šalje upozorenje roditeljima ako se dijete samo otkopča tijekom vožnje ili ako ga ostave samog u autu. Ova tema posebno je aktualna početkom ljeta i velikih vrućina koje mogu biti kobne za djecu.

Na druženju bit će izloženi i praktični proizvodi od organskih materijala koji prate roditelje od trudnoće do školskih dana – održivi LÄSSIG proizvodi. Njihovi organizatori za kolica, ruksaci, setovi posuđa i ljetni asortiman kupaćih pelena i kapica pomažu roditeljima u svakodnevnom životu.

Na ovo događanje pozvani su svi. Bilo da ste novopečeni roditelj koji traži najbolje proizvode za svoje dijete ili budući roditelj koji se priprema za dolazak prinove, ovo je prilika da istražite inovacije koje su usmjerene prema dobrobiti djece i planete.

Želite li da vaša djeca isprobaju najnoviju NajNaj igračku? Povedite i njih na NajNaj druženje!

Najmlađi će moći vidjeti dobro poznate kocke za motorički razvoj MODU u novom ruhu! Novi reciklirani materijali i živopisne boje čekaju naše male kreativce da slože svoje Naj kreacije.

Konačno dostupan na hrvatskom tržištu b.box donosi inovativne proizvode za hranjenje djece. Svjetski poznate i nepropusne boce te kutije za užinu idealne za sve aktivnosti bit će također predstavljene na događanju.

A za sretne nožice, najmlađi posjetitelji moći će isprobati Baobaby pelice, meke cipelice proizvedene u Hrvatskoj. Pelice pružaju osjećaj bosonogog hodanja preporučenog od strane ortopeda za prirodan razvoj stopala.

Dođite i budite dio ovog posebnog dana posvećenog sretnom djetinjstvu, sigurnosti, održivosti i ljubavi prema našim najmlađima. Uz veselje, smijeh i pregršt korisnih informacija, zajedno ćemo stvarati nezaboravne trenutke i jačati našu roditeljsku zajednicu u Splitu i okolici.

Potvrdi svoj dolazak na LINKU.

Vidimo se na NajNaj druženju!