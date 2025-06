Jedinstvena i posebna priča dolazi s jednog splitskog nebodera: "Zbog ptičjih predatora ne palimo klimu, nemamo tendu ni cvijeće... Ali nije nam žao"

Ulazimo u stan, lijepo uređen, ali ni po čemu poseban – osim po neuobičajeno velikoj količini prekrasnog cvijeća i raznih biljaka koje su toliko izrasle da se jedan kut dnevnog boravka pretvorio u pravu malu džunglu. No to je samo najava onoga što se događa na prostranom balkonu, jugozapadne orijentacije, na višim katovima nebodera na istoku Splita – nešto uistinu neobično, prekrasno i pomalo bizarno. Domaćin nas uvodi na balkon, uz napomenu da ne budemo previše bučni.

Ne zbog susjeda, nego zbog – podstanara. Na dijelu balkona pokraj vanjske klime kočoperi se šest ptica. I to kakvih! Riječ je o šest malih vjetruša koje su ovdje kao kod kuće, doslovno.

Gnijezdo iznad Splita: pet godina ptičjeg suživota

Već petu godinu za redom isti par najmanje naše vrste iz porodice sokolova (Falconidae) gnijezdi se i odgaja mlade upravo na ovom balkonu. Urbanim vjetrušama očito se svidjela lokacija: uz klima-uređaj koji stanari ne pale ni za vrijeme najvećih vrućina, kako ne bi uznemirili ptičju obitelj, izleglo se ukupno 21 mladunče – uz poznato ‘kii, kii, kiii!’.

Stanari su se prilagodili: nema klime, nema spuštanja tende, nema sušenja rublja na balkonu, a cvijeće je svedeno na minimum – iz očitih razloga, jer ptići ostavljaju dosta ‘dokaza’ svog boravka. Ali sve je to, kažu, vrijedno zbog pogleda iz prvog reda na odrastanje divljih ptica.

Ptice bez gubitaka: rekord u preživljavanju

Prve godine su vjetruše imale manji incident i nisu se zadržale, no već iduće godine donijele su četiri mladunca, zatim pet, a prošle i ove – čak šest! To je, prema riječima domaćina Ivice, gotovo rekord, jer se u prirodi obično izlegu četiri do pet mladih.

Ornitolog Ivica Lolić, koji je s nama stigao zbog prstenovanja mladih, potvrđuje da je ovo pokazatelj visoke bioraznolikosti i sigurnosti gnijezda. Uz sve to, smrtnost ptića je – nula. Svi izleženi ptići su preživjeli i uspješno odletjeli u svijet.

Marina i Ivica: stanodavci s piletinom

Domaćini nisu štedjeli ni truda ni sredstava: mladima su dodatno nabavljali komadiće piletine kako bi bili sigurni da će svi preživjeti i razviti se. Briga se isplatila – ptići su zdravi, snažni i uskoro će poletjeti.

Zanimljivo, dok će mlade vjetruše napustiti balkon i potražiti svoj teritorij, roditeljski par ostaje – tijekom cijele godine. Marina otkriva da ženka ostaje i preko noći, dok mužjaku ne dopušta prenoćiti – osim jednom, tijekom velike nevere.

Od mržnje do nježnosti: osobni preokret

Ivica priznaje da je u mladosti doslovno mrzio vjetruše jer su mu znali napadati pjevce koje je držao – tiće, grdelince... No, ironijom sudbine, upravo su vjetruše pronašle dom na njegovu balkonu. I to tek nakon što je u stan stigla Marina – članica planinarskog društva Sokol.

Bliski susreti sokolske vrste

Dok traje prstenovanje, na susjednom neboderu roditelji vjetruše budno motre situaciju. Povjerenje koje su razvili prema domaćinima ipak je očigledno: jedan od ptića bez straha sjeda Ivici na rame, kao kakva papiga.

Kad pokušaji leta mladih završavaju na susjedskim balkonima ili na ulici, domaćini brzo interveniraju i vraćaju ih natrag. Sve su to, kažu, normalni izazovi roditeljstva – pa i onog ptičjeg.

Životni ciklus s pogledom

Marina opisuje da se ženka ove godine zalegla oko Uskrsa i bez prestanka ležala na jajima mjesec dana. Hranu joj je donosio partner, a kad su se ptići izlegli, prehrana se prilagođavala njihovom razvoju: od kukaca i skakavaca do guštera i miševa.

Ivica dodaje kako ga ni jednom njegova pojava nije uznemirila, čak ni kad je bio sasvim blizu gnijezdu. Vjetruše su, očito, dobro procijenile tko su im prijatelji.

Sokol protiv stakla: početak neobičnog savezništva

Sve je počelo nespretno – mužjak je, vidjevši svoj odraz u staklu, pomislio da je konkurencija i nekoliko se puta zaletio u vrata. Ali vratio se iduće godine.

Gnijezdo su premjestili uz klimu i tamo su ga ptice odmah prihvatile. Od tada, kako proleti galeb ili vrana, par vjetruša diže se u zrak i brani svoj teritorij kao iskusni piloti. Najozbiljniji incident bio je kad su ih napale desetak vrana – toliko da su se mladunci u strahu zabili u staklo i uskočili u stan.

Pouka iz sokolskog gnijezda

– Najvažnije je to da je suživot ljudi i divljih ptica moguć – zaključuje ornitolog Ivica Lolić. Ova splitska priča s nebodera savršen je primjer kako priroda i grad ne moraju biti u sukobu, već mogu stvoriti zajednički prostor – za let.

Vjetruša Falco tinnunculus Gnjezdarica stanarica, preletnica i zimovalica Hrvatske, ujedno i urbanih djelovah Splita. Veliki broj vjetruša prelijeće Hrvatsku u vrijeme selidbi. Ona je grabljivica koju najčešće viđamo u vrijeme gniježđenja na rubnim dijelovima Splita zbog svojih lovnih aktivnosti kako bi podigla mladunce, odnosno pribavila dovoljno plijena. Njezin je životni vijek oko 16 godina. Ova vrsta inače boravi na raznim staništima te je tijekom čitave godine možemo vidjeti posvuda, od morske obale do visokih područja, po zapuštenim zaseocima, obrađenim površinama, liticama, u šumi i na suhim, otvorenim kamenjarima. Često se može opaziti kako vreba plijen stojeći na stršku, drvetu ili stupu. Nije osobito brza grabljivica i veoma rijetko lovi ptice. Spolovi se razlikuju, odnosno mužjak je nešto manji od ženke i boje njegova perja više su kontrastne nego u nje. Glava mu je pepeljasto siva na vrhu i sa strane. Gornji su mu dijelovi tijela crvenkasto kestenjasti i istočkani sivo crnim mrljama. Svijetlo sivi rep s crnim vrhom veoma je upadljiv. Donji su dijelovi njegova tijela blijedo žuti, sa sivim i crnim pjegama. Ženka je više jednolična, bez tih boja karakterističnih za mužjaka.

Samo kod starijih ženki repovi znaju posivjeti. Gornji su joj dijelovi od kljuna do repa rumeno smeđi i jače pjegavi. Mladunci nalikuju ženki, ali im je perje mutnije, manje toplo i znatno više pjegavo.Većinu svog života vjetruša proživi u osami, osim u doba gniježđenja koje provede s partnerom. U to doba pokazuje snažno teritorijalno ponašanje te se za obranu svog područja nerijetko smjelo suprotstavlja i mnogo snažnijem suparniku. Često se može primijetiti kako vjetruša s visine od 10-ak metara trepereći pretražuje lovni teren. Za razliku od drugih grabljivica, u nje nema spektakularna leta za vrijeme parenja. Nastanjuje stara gnijezda vrana ili šupljine u raznim objektima, liticama, često i u gradovima. Ženka polaže 5 do 6 crvenkasto smeđih jaja u intervalima od 2 ili 3 dana. Na jajima leži ženka otprilike 28 dana, a mužjak je opskrbljuje hranom. Mladunci mogu letjeti u dobi od 35 do 40 dana. Ova je ptica vrijedan pomoćnik poljodjelstvu jer se hrani voluharicama, miševima, manjim štakorima i kukcima, a ponekad žabama i crvima. Rijetko lovi ptice.

Ovo je izolirani slučaj da vjetruše gnijezdi na balkonu nebodera jednog stana u kojem se živi, i to na balkonu dnevnog boravka. Da gnijezde na policama ili u raznim rupama ili cijevima zgrada i nebodera je uobičajena navika ove vrste. Ovaj suživot ljudi i ptica koje dijele isti balkon je za svaku pohvalu vlasniku. Rijetki su oni koji bi tako što „trpjeli“ u svom stanu i odrekli se boravka na istom u dobrobit ptica u vrijeme gniježđenja. Da se više odnosimo prema prirodi na sličan način ili u sličnom smjeru sigurno bi nam bila zahvalnija. Pitali smo poznatom ornitologa Ivici Loliću zašto se ptice prstenuju? Znanstveno prstenovanje metoda je istraživanja koja se temelji na individualnom obilježavanju divljih ptica. Sve ptice se nakon postupka prstenovanja odmah neozlijeđene puštaju na slobodu na mjestu gdje su ulovljene. Svako opažanje tako prstenovane ptice (koje zovemo “nalaz”), bilo preko njezina opažanja iz daljine, ponovnog lovljenja i puštanja bilo pronalaženjem mrtve ptice, govori nam o njezinu životu, posebno o putovima njezina kretanja.

Brižljivim evidentiranjem mjesta na kojima su prstenovane ptice viđene ili ulovljene omogućuje nam se da odredimo njihove selidbene putove te područja gniježđenja i zimovanja. Iz nalaza tako dobivamo podatke o smrtnosti i životnom vijeku, spolu, vremenu mitarenja, biometrijske podatke, podatke o staništima u kojima se ptice zadržavaju – parametre na temelju kojih se mogu razlikovati pojedine populacije, prepoznati uzroci promjena u veličinama populacija, planirati zaštita ptica i dr. Prstenovanje u svakoj zemlji organiziraju prstenovačke centrale koje su ujedinjene u europski prstenovački savez – EURING (European Union for Bird Ringing). Baš zbog prstenovanja ptica i ponovnih nalaza znamo da vjetruše sa sjevera prezimljuje na našim područjima, odnosno na područjima širom Hrvatske, primjerice one iz Austrije, Mađarske, Finske, Poljske, Češke… što je potvrđeno prstenovanjem baš mladih ptica u gnijezdu s nekih od tih područja i ponovno uhvaćenim ili pronađenim. Baš tako sam i ja danas učinio, odnosno označio više uzastopnih godina mladunce ovog „prijateljskog“ para koji je prihvatio blizinu ljudi. Prstenovanje mladih ptica u gnijezdu je vrjedniji podatak negoli da ste ulovili recimo odrasli primjerak i prstenovali je. Ukoliko ulovite odraslu vjetrušu naprimjer izvan gnijezdeće sezone nikada neznano kojoj gniježđenoj populaciji točno pripada, odnosno dali pripada lokalnoj gnijezdećoj populaciji ili je doletjela recimo negdje bliže i dalje sa sjevera. Procjenjuje se da se u Hrvatskoj gnijezdi 10 000 parova ove vrste grabljivice. Ovaj veliki broj uspješno podignutih mladunaca daje nam na znanje da imamo bogatu bioraznolikost na rubu grada, ujedno i deponij Karepovac doprinosi tome, odnosno „pomaže“ u izvoru hrane, voluharica i miševa.