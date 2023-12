Jedini nogometaš na cijelom svijetu koji smije nositi ovu značku

Nitko kao on. Jedino će napadač argentinske reprezentacije i Manchester Citya Julian Alvarez na svom dresu smjeti nositi zlatnu značku koju nosi osvajač naslova svjetskog prvaka piše Gol.hr.

Alvarez je s Argentinom u Katru postao svjetski prvak na nacionalnoj razini, a sad je s Manchester Cityjem isto učinio i na klupskoj.

Nitko drugi na svijetu trenutačno nije aktualni svjetski reprezentativni i klupski prvak pa će jedino on smjeti nositi prestižnu značku na svojim dresovima, argentinskom i onom Manchester Cityja.

Julián Álvarez will be the only football player in the world to play with the world champion patch, at the club and national team level. pic.twitter.com/cyNj6dyRIA

