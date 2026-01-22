Jedan od sedam Kaštela sutra će ostati bez vode. Donosimo detaljan popis ulica

Vodovod i kanalizacija obavještava potrošači vode na području grada Kaštela u Kaštel Novom u ulicama: Crnoči I, Crnoči II, Crnoči III, Crnoči IV, Crnoči V, Crnoči VI, Crnoči VII, Crnoči VIII, Put Gospe Stomorije i Cesta Pape Ivana Pavla II parni brojevi od 318 do 354 da će im zbog radova na vodoopskrbnoj mreži biti prekinuta opskrba vodom dana 23.01.2026. (petak) u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

Napomena: U slučaju kiše radovi se odgađaju za idući dan.

- Molimo potrošače da osiguraju potrebne zalihe vode za potrebe kućanstva i poslovnih prostora. Također molimo da se ne koriste uređaji za čiji rad je potrebna voda u količini i tlaku iz javne vodoopskrbne mreže. Upozoravaju se potrošači da nakon ponovnog puštanja vode može doći do zamućenja dok se ne uspostave normalni uvjeti tečenja.

Za sve dodatne obavijesti možete kontaktirati pozivni centar VODOVOD i KANALIZACIJA d.o.o. Split na broj: 021 545-900 - objavio je VIK.