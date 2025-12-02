Jedan od najzloglašenijih serijskih ubojica svih vremena bio je porijeklom s dalmatinskog otoka. Mnogi vjeruju da je ubio više od 80 ljudi. Detalji su mučni...

Umirovljeni britanski detektiv Hugh Hughes proveo je gotovo 30 godina putujući između rodnog Walesa i australske Canberre, pokušavajući rasvijetliti ubojstvo Keren Rowland, rođakinje svoje supruge Australke Andree. Hughes je uvjeren da je Rowland, koja je nestala 26. veljače 1971. godine, bila prva žrtva ozloglašenog serijskog ubojice Ivana Milata.

Milat je 1994. osuđen na doživotni zatvor zbog ubojstva sedmero backpackera, čija su tijela pronađena u zabačenoj šumi Belanglo u južnom gorju Novog Južnog Walesa. Preminuo je u zatvoru 2019. u dobi od 74 godine, nikada ne priznajući da ima i druge žrtve.

Političar gura parlamentarnu istragu o neriješenim slučajevima

No u Novom Južnom Walesu sve je više onih koji vjeruju da broj Milatovih žrtava nadilazi poznate slučajeve. Zastupnik Legalise Cannabis stranke u parlamentu NSW-a, Jeremy Buckingham, uvjeren je da je Milat ubio mnoge druge te procjenjuje da bi broj njegovih žrtava mogao prelaziti 80, piše The Guardian.

Buckingham je uspješno lobirao za osnivanje parlamentarne istrage o neriješenim ubojstvima i dugotrajnim nestancima iz razdoblja 1965.–2010. godine. Istraga počinje prikupljati službene podneske u ponedjeljak, a cilj joj je, kako ističe, i istražiti prepreke u pravosudnom sustavu koje su desetljećima mogle ometati donošenje pravde.

Premijer NSW-a Chris Minns pristao je na istragu nakon što mu je Buckingham pokazao identikit iz 1965. godine, za koji se vjeruje da prikazuje odgovornu osobu za ubojstva dviju djevojčica na plaži Wanda Beach. Uz identikit je priložena i fotografija mladog Milata, a sličnost je, tvrdi Buckingham, previše očita da bi se ignorirala.

"Ako je ubio Keren, ona je bila prva"

Hughes, međutim, naglašava da je njegov fokus isključivo na Keren Rowland. "Ako je Milat ubio Keren – a u to sam 95 do 98 posto siguran – onda je ona bila njegova prva žrtva", kaže.

Rowland je u trenutku nestanka imala 20 godina i bila je u petom mjesecu trudnoće. Nestala je u noći Kraljevskog sajma u Canberri. Otputovala je u Civic, središte grada, kako bi pokupila sestru i zajedno otišle na zabavu. No plan se promijenio – sestra je odlučila ići s zaručnikom, a Rowland je trebala doći sama svojim automobilom.

Nikada nije stigla. Obitelj je nestanak prijavila oko ponoći. Njezin automobil pronađen je na Parkes Wayu, u predgrađu Campbell. Tri mjeseca kasnije pronađeni su i njezini posmrtni ostaci u borovoj plantaži izvan grada.

Milat je bio osumnjičen još 1971., tvrdi Hughes

Hughes zajedno s Kereninim bratom Steveom godinama pokušava doći do punog policijskog spisa. Tvrdi da je Milat bio osumnjičen već 1971. godine, no to nikada nije dospjelo u javnost. Prema njegovim riječima, tada je Milat radio u depou Odbora za otpad i vodu Novog Južnog Walesa u Queanbeyanu, nedaleko od mjesta gdje je Keren pronađena.

Vlada NSW-a potvrdila je Hughesu da je Milat u to vrijeme doista bio zaposlen u toj službi, iako bez preciziranja točne lokacije.

Optužbe za otmicu i silovanje ubrzo nakon nestanka

Samo nekoliko tjedana nakon Rowlandina nestanka, u travnju 1971., Milat je optužen za otmicu i silovanje 18-godišnje Margaret Patterson i njezine prijateljice Grete. Djevojke je pokupio dok su stopirale iz predgrađa Liverpool u Sydneyu, obećavši im prijevoz do Canberre. Umjesto toga, skrenuo je s autoceste kod Goulburna, odvezao ih na zabačenu makadamsku cestu, prijetio lovačkim noževima i silovao Patterson.

Djevojke su uspjele pobjeći na benzinskoj postaji u Goulburnu i potražiti pomoć. Milat je pobjegao, ali je ubrzo zaustavljen na policijskoj blokadi. Bio je uhićen i optužen, no pušten uz jamčevinu te je pobjegao u Novi Zeland. Suđenje je održano 1974., ali je oslobođen nakon što je njegov odvjetnik John Marsden doveo u pitanje psihijatrijsku povijest djevojaka i pokušao diskreditirati njihovo svjedočenje.

Za ubojstvo Keren Rowland nikada nitko nije optužen.

Buckinghamova opsesija Milatom, kako kaže, počela je nakon što je proučavao slučaj nestanka u Bellingenu, gdje živi. "Ako netko ima sklonost ekstremnom nasilju nad nepoznatima i počne ubijati 1971., onda vjerojatno nastavi ubijati", smatra.

U sklopu istrage o ubojstvima u Belanglu, policija NSW-a sastavila je popis nestalih i ubijenih mladih ljudi čiji slučajevi podsjećaju na Milatov potpis. Specijalna jedinica Taskforce Air analizirala je 58 takvih slučajeva. Neke su žrtve nestale dok su stopirale, kod nekih je pronađeno silovanje, mučenje i ubodi nožem, a tijela su često bila prekrivena lišćem u državnim šumama. Među nestalima su bili državljani Australije, SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Italije i Novog Zelanda.

Zapovjednik Taskforce Aira, pokojni Clive Small, tri je neriješena ubojstva ocijenio posebno sličnima Milatovu načinu rada: Keren Rowland, 18-godišnji Peter Letcher (nestao kod Bathursta 1987., tijelo pronađeno blizu Jenolanskih špilja) i Dianne Pennacchio (nestala 1991. nakon što je stopirala iz Bungendorea, pronađena u šumi Tallaganda s ranama sličnim onima backpackera), piše The Guardian.

Policija najavljuje suradnju s istragom

Milat je umro ne otkrivši istinu o eventualnim dodatnim žrtvama, i dalje inzistirajući na nevinosti. Ipak, u njegovoj kući pronađeni su osobni predmeti žrtava iz Belangla, a britanski backpacker Paul Onions ga je identificirao kao napadača od kojeg je ranije uspio pobjeći.

Hughes kaže da je u posljednje vrijeme dobio određenu suradnju policije NSW-a, uključujući i bivšu povjerenicu Karen Webb. Nada se da bi novi parlamentarni fokus na Milata konačno mogao donijeti zatvaranje bolnog poglavlja obitelji Rowland.

Policija Novog Južnog Walesa poručila je da će surađivati s istragom, ali bez dodatnih komentara jer je slučaj sada predmet parlamentarnog postupka. Ministrica policije Yasmin Catley naglasila je da policija “nastavlja pregledavati svaki neriješeni slučaj, neumorno tražeći pravdu za žrtve i njihove obitelji”, te dodala kako će istraga istaknuti rad odjela za neriješena ubojstva, nestale osobe i forenzičke službe koje su već riješile slučajeve za koje se nekad vjerovalo da nikada neće biti rasvijetljeni.

Parlamentarna istraga tek počinje, ali za obitelji poput Rowlandove to je možda posljednja velika prilika da saadašnja saznanja konačno dobiju i službeni epilog.

Tko je bio Ivan Milat? Ivan Robert Marko Milat (1944.–2019.) jedan je od najozloglašenijih serijskih ubojica u australskoj povijesti. Osuđen je 1994. na doživotni zatvor zbog ubojstva sedmero mladih backpackera čija su tijela pronađena u šumi Belanglo u Novom Južnom Walesu. Zločini su se odlikovali iznimnom brutalnošću – otmice uz autostop, mučenje, seksualno zlostavljanje te ubojstva hladnim oružjem i vatrenim oružjem. Milat je i nakon presude uporno tvrdio da je nevin, a umro je u zatvoru 2019. godine, ne otkrivši je li imao još žrtava. Posebno je zanimljiv i u hrvatskom kontekstu jer je Milat bio hrvatskog podrijetla po ocu. Njegov otac Stjepan Marko "Steven" Milat bio je hrvatski iseljenik, rođen u Blatu na otoku Korčuli, odakle je emigrirao u Australiju, gdje je zasnovao obitelj.