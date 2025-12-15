Jedan nogometni klub iz Splita dobit će novi umjetni travnjak na igralištu. Odabran je izvođač, a sve će koštati nešto više od 90.000 eura

Grad Split donio je odluku o odabiru izvođača radova za postavu umjetnog travnjaka na nogometnom igralištu NK Dalmatinac.

Otvoreni postupak javne nabave

Postupak javne nabave proveden je kao otvoreni postupak, a procijenjena vrijednost nabave iznosila je 110.000,00 eura. Naručitelj u ovom postupku je Grad Split. U roku za dostavu ponuda zaprimljene su ukupno tri ponude gospodarskih subjekata. Ponude su dostavili EDEL SPORT d.o.o. iz Zagreba, Mifka Sport d.o.o. iz Zagreba te JADRO d.d. iz Splita. Sve ponude odnosile su se na postavu umjetnog travnjaka na nogometnom igralištu NK Dalmatinac, a zaprimljene su 1. prosinca 2025. godine.

Odabrana ponuda JADRA d.d.

Kao najpovoljnija odabrana je ponuda splitske tvrtke JADRO d.d. Vrijednost ugovora koji se planira sklopiti iznosi 72.930,55 eura bez PDV-a, odnosno 91.163,19 eura s uključenim PDV-om. U obrazloženju odluke navodi se kako se predlaže odabir prvorangirane valjane ponude.