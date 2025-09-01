Jedan je od najskupljih igrača koje je Hajduk ikada platio, vratio se na teren nakon 561 dana

Mihael Žaper (27), defenzivni veznjak Hajduka na posudbi u Lokomotivi, zaigrao je na službenoj utakmici nakon 561 dana. Ušao je u igru četiri minute prije kraja u remiju Lokomotive i Osijeka (1:1) u petom kolu SHNL-a, piše Index.

Posljednji put Žaper je igrao na utakmici Rudeša i Hajduka 17. veljače 2024. Tada je u 17. minuti teren napustio na nosilima zbog teške ozljede ligamenata i meniskusa. Nakon toga više nije zaigrao za Hajduk iako se treninzima priključio u studenome prošle godine, devet mjeseci nakon teške ozljede.

Tada je najavio povratak na teren na početku drugog dijela prošle sezone, ali to nije uspio. Žaperu su oporavak produljili problemi s aduktorom, što se često događa nakon ozljede križnog ligamenta. Ipak, nije se očekivalo da neće zaigrati ni cijelu prošlu sezonu, a tako je bilo, premda je u njezinu drugom dijelu deset puta bio na klupi.

Početkom ove sezone novi Hajdukov trener Gonzalo Garcia izjavio je da Žaperu "nedostaje nešto" za poziciju koju igra, pa je Osječanin pod ugovorom s Hajdukom do ljeta 2028. otišao u Lokomotivu na posudbu do kraja sezone kako bi igrao.

Samo četiri igrača je Hajduk platio više nego Žapera

Žaper je pretprošlog ljeta došao u Hajduk kao jedna od najboljih "šestica" lige u povijesnom transferu. Splićani su dotadašnjeg kapetana Osijeka doveli za milijun eura, što je peta najveća odšteta u povijesti kluba. Samo četiri igrača Hajduk je platio više, ali Kranjčar i Krovinović dijele treće mjesto.

Najskuplji ulazni transferi Hajduka, prema Transfermarktu:

1. Anas Sharbini - 2 milijuna eura

2. Senijad Ibričić - 1.8 milijuna eura

3. Niko Kranjčar - 1.5 milijuna eura

3. Filip Krovinović - 1.5 milijuna eura

5. Mihael Žaper - 1 milijun eura