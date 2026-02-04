Je li to moguće? Iz Malla će se izalaziti direktno na D8, uskoro izvlaštenje "kuće Svaguša". Na ulazu pravilo "desno-desno"...

Izmjene i dopune lokacijske dozvole za mini-rekonstrukciju križanja Domovinskog rata s Ulicom Zbora narodne garde (Jadranska magistrala) na sjevernom izlazu iz Splita (kod Split Mall-a) izdane su ima nekoliko dana, 26. siječnja, a do kraja idućeg tjedna dozvola bi trebala postati pravomoćna.

Ako sve bude u redu, naravno. A podsjetimo, riječ je o povezivanju velikog trgovačkog centra na Mejaši s glavnim prometnicama na obodu grada. Prije nego pojasnimo što se nalazilo u samim izmjenama i dopunama lokacijske, prvo daljnji tijek događanja.

Građevinska dozvola i izvlaštenje

Nakon pravomoćnosti rješenja, kreće se u ishođenje građevinske dozvole, a paralelno s time će se obavljati i postupak izvlaštenja, između ostalog i „kuće Svaguša“! Znate taj gotovo legendarni objekt na trasi prometnice s reklamom jednog drugog trgovačkog lanca preko fasade koja nikad nije 'inkartana'...

'Ovisno o daljnjem tijeku i dinamici navedenih postupaka Hrvatske ceste će pristupiti pokretanju javne nabave za izbor izvođača radova i stručnog nadzora nad izvođenjem radova.' - doznajemo iz Hrvatskih cesta, koje su još onomad preuzele na sebe obavezu izgradnje ovog spoja.

Razlog za oprezni optimizam

E sad, nemojte još otvarati šampanjac, vi koji se, recimo, s Brda planirate 'sjuriti' Domovinskog rata do najvećeg centra na ovim prostorima otvorenog evo sad će i punih deset godina.

Prvo, već smo pisali o ovoj i sličnoj dokumentaciji - u listopadu 2023. godine, kada nam je Kristian Gelo kao predstavnik investitora u Mall of Split dao izjavu, napominjući kako su 'i prije deset godina HC imale pravomoćnu lokacijsku dozvolu za istu prometnicu' - pa se ipak ništa nije napravilo u posljednjem desetljeću.

Kako će funkcionirati promet

Drugi razlog za 'tiho slavlje' jest i konkretna izmjene i dopuna lokacijske. Neće se naime moći kroz novoformirano križanje prolaziti baš kako vas je volja i kako bi bilo najzgodnije. Ne, za početak će se urediti tzv. režim 'desno-desno'.

'U prvoj fazi bit će omogućeno skretanje iz Ulice Zbora narodne garde u četvrti krak raskrižja i iz četvrtog kraka desno u smjeru sjevera (Solina).' - kažu iz HC-a.

Dakle, tko dolazi iz smjera Malla će moći skrenuti samo desno, prema Solinu i rotoru, a tko se spušta iz smjera Lovrinca (i već je propustio skretanje prema Mallu pored praonice i Auto Antonija), na križanju će moći u krajnju desnu traku i skrenuti direktno do Malla i njihovog rotora.

Prolazak kroz križanje, prometovanje u smjeru zapad - istok, za sada nije u planu, i tko za kad će biti: ta faza je znatno zahtjevnija, napominju iz Hrvatskih cesta, i radit će se kad se stvore uvjeti, tj. kad analiza prometa, posebno u vršnim satima, pokaže da dodatno uređenje križanja neće imati negativne posljedice.