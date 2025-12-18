Je li sigurno ostaviti božićne lampice upaljene cijelu noć? Evo što kažu stručnjaci

Topao, ugodan sjaj blagdanskih lampica stvara najljepšu zimsku atmosferu, pa je vrlo lako otići na spavanje a da se prekidač i ne pogleda. Ponekad se dogodi i da se lampice zaborave ugasiti.

No, je li ostavljanje unutarnjih blagdanskih lampica upaljenih preko noći zapravo sigurno, ili predstavlja opasnost od požara? Jasan odgovor donose stručnjaci za Real Simple, prenosi Novi list.

Mogu li blagdanske lampice ostati uključene cijelu noć?

Najbolja i najsigurnija praksa je jednostavna: blagdanske lampice u zatvorenom prostoru treba isključiti prije spavanja.

Moderne LED lampice sigurnije su od starih žarulja, ali rizik i dalje postoji.

Lampice se tijekom rada ipak zagrijavaju, a dugi sati neprekidnog rada mogu opteretiti utičnice i produžne kabele. Ako su preopterećeni, mogu se pregrijati ili čak izazvati iskrenje, što povećava rizik od nastanka požara.

Zato se preporučuje koristiti lampice najviše šest do osam sati zaredom. Idealno je paliti ih samo kad ste budni i kod kuće, te ih gasiti odmah prije spavanja.

Još nekoliko važnih savjeta za sigurnu blagdansku rasvjetu

Provjerite sve kablove

Lampice s napuknutim ili oštećenim kablovima treba odmah baciti. Čak i sitna oštećenja mogu biti dovoljno opasna.

Zamijenite staru rasvjetu

Stare, klasične žarulje mnogo se više zagrijavaju i predstavljaju veći rizik, pogotovo u blizini papira ili suhih grana pravog bora. Zamjena LED lampicama najjednostavniji je način da se poveća sigurnost.

Pazite gdje su spojevi

Spojevi lampica i nastavaka ne bi smjeli biti blizu vode, uključujući spremnik s vodom pravog bora. Po mogućnosti rasvjetu rasporedite na više utičnica, umjesto da sve ide u jedan produžni kabel.

Razmislite o pametnoj utičnici

Pametna utičnica omogućuje automatsko gašenje u točno vrijeme, što smanjuje mogućnost da lampice ostanu upaljene preko noći ili dok nikoga nema kod kuće.