Je li sada sve jasno? Maja prvi put objavila fotografije s Šimom Elezom

Maja Šuput na svom je Instagram profilu podijelila prvu zajedničku fotografiju sa zgodnim Splićaninom Šimom Elezom, s kojim je posljednjih tjedana povezuju glasine o romansi.

Zajedno su uživali u kinu, gdje su pogledali najnoviji nastavak animiranog filma „Štrumfovi“, u kojem Maja posuđuje glas slavnoj Štrumfeti. Društvo su im pravili Marko Grubnić i nekoliko bliskih prijatelja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Glasine o vezi već neko vrijeme kruže, a njihove objave na društvenim mrežama samo su dodatno podgrijale nagađanja. Nedavno su oboje dijelili slične prizore iz Splita, što je mnoge navelo na zaključak da provode sve više vremena zajedno.

Strast na ekranu i izvan njega

Podsjetimo, Elez se pojavio u Majinom spotu za pjesmu „Nisam ja za male stvari“, gdje su izmjenjivali zavodljive poglede i scene. Ubrzo nakon toga paparazzi su ih snimili u intimnim trenucima na jahti, a priče o njihovom odnosu od tada ne prestaju.

Prije tjedan dana oboje su viđeni u splitskom Central Beachu na Žnjanu. Večer je protekla u ležernom ljetnom ugođaju, iako je kalendarski već stigla klimatološka jesen. Maja je, kao i uvijek, plijenila pažnju svojim raspoloženjem i energijom, dok je Elez izgledao zadovoljno i opušteno nakon povratka s velike avanture.

Elez uspješno svladao Balkan rally

Naime, Šime Elez je krajem kolovoza bio sudionik 14. Balkan rallyja, zahtjevne rute duge 3000 kilometara koju je odvozio motorom, prolazeći kroz šest zemalja.

Na pitanje koji mu je dio puta ostao u posebnom sjećanju, kazao je:

– Detektirao sam gdje ne bih želio živjeti, ali ne bih o tome. Što se tiče ljepota, to je Crna Gora. Ima predivne pejzaže za vožnju, osobito unutrašnjost – brdska područja poput Durmitora. Šume, kanjoni, zanimljive scene... Grčku sam ranije posjetio i nekako mi je ta zemlja cijela ista. Suho raslinje gdje god pogledaš, naravno gradovi su lijepi, puni znamenitosti.

Povratak iz izazovne pustolovine bio je i prilika da se na Žnjanu opusti s Majom i prijateljima, a njihova zajednička pojava nije prošla nezapaženo.

Nova romansa na domaćoj sceni?

Sve češći zajednički izlasci, prisutnost na društvenim mrežama i povremene javne pojave potiču nagađanja da je riječ o novom ljubavnom paru na domaćoj sceni. I dok Maja i Šime još nisu službeno potvrdili svoju vezu, čini se da uživaju u zajedničkim trenucima – bilo na splitskim plažama, u kinu ili na društvenim događajima.