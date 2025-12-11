Je li ovo za oduzeti vozačku? Nije ni trepnuo: Nesavjesni vozač 'uletio' u opasno splitsko križanje, snimljen je

Prolazak kroz crveno svjetlo jedan je od najtežih i najopasnijih prometnih prekršaja. Kazna za ovaj prekršaj iznosi od 390 do 2.650 eura, uz oduzimanje vozačke dozvole za recidiviste na najmanje 6, odnosno 12 mjeseci, te mogućnost izricanja kazne zatvora do 60 dana. To je određeno Zakonom o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19., 42/20., 85/22. i 114/22. – dalje: ZSPC), koji u odredbama članka 58. do 62. uređuje promet na raskrižju, uključujući i postupanje u tzv. semaforiziranim raskrižjima.

Jedan nesavjesni vozač zabilježen je kamerom postavljenom u drugom vozilu kako bez imalo opreza prolazi kroz crveno svjetlo na raskrižju u Splitu.

Fotografija je objavljena na Facebook stranici 'Prometne zgode i nezgode'. Jasno pokazuje trenutak kada vozilo nastavlja vožnju unatoč crvenom svjetlu na semaforu, ugrožavajući ne samo sebe nego i pješake te druge vozače.

Snimljena je na križanju Poljičke ceste i ulice Zbora narodne garde u Splitu.