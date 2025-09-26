Je li ovo najljepša ljubavna priča među Hrvatima? Evo gdje je ispričana – i danas postoje dokazi koji to potvrđuju

Najljepša želja koju, u ljubavnom smislu, možete nekom poželjeti jest: da te voli kao Kude. Kao što je golubica univerzalni simbol ljubavi, mira i odanosti tako i ova vjerojatno najljepša ljubavna priča u Hrvata dolazi iz mjesta Golubić - kako znakovito.

Mladić Kude iz Golubića bio je zaljubljen u djevojku s druge strane rijeke Krupe. Rijeka je bila prepreka njihovim susretima široka, brza i opasna. Kude je znao da bez mosta neće moći često viđati svoju dragu, a teško da će ju i odvesti pred oltar jer Mandi baš i nije dobro išlo preskakivanje preko kamenja. Vođen željom i ljubavlju, Kude je sam sagradio most od 17 kamenih lukova (danas ih je 12), povezanih suhozidnom tehnikom, bez ikakvog vezivnog materijala. Kažu da je danju radio, a noću smišljao kako će podići sljedeći luk. Kad ga je dovršio, mogao je neometano dolaziti Mandi.

Most je kroz stoljeća odolijevao vremenu, a danas je renoviran. Narod ga je prozvao Kudinim mostom u znak sjećanja na mladića kojemu je ljubav bila i povod i motiv, ali i snaga te inspiracija. Zbog te legende Kudin most nije samo arhitektonsko čudo već simbol za ljubav jaču od svih prepreka. Mnogi, upravo iz svih navedenih razloga i motiva, Kudin most zovu "najljepšim ljubavnim spomenikom u Hrvatskoj" ujedno i zaštićenim spomenikom kulture.

Budite oprezni kada se spuštate prema Kudinom mostu jer je put dosta strm i pretpostavka jest da bi HGSS cijenio kada biste japanke ostavili u torbi za plažu.

Iako duga svega 11 kilometara, rijeka Krupa ima 19 slapova koji očaravaju posjetitelje u svako doba godine. Njena bistra i hladna voda pretvara dolinu u pravi raj za šetače i zaljubljenike u prirodu. Za potpuni doživljaj predlažemo da se izlet spoji s posjetom kanjonu rijeke Zrmanje, nestvarne ljepotice u koju se Krupa nježno ulijeva.

Od ove silne prirodne ljepote sigurno ćete ogladnit i ožednit stoga nakon što napunite energiju prirodnom ljepotom, napunite i stol domaćim delicijama. Zaleđe Zadra obiluje vinogradima, maslinicima i vinarijama gdje možete kušati autohtona vina i gastronomsku ponudu Ravnih kotara. Poseban doživljaj čeka vas svakog 10. u mjesecu u Benkovcu, na tradicionalnom sajmu čiji je kontinuitet pozamašan. U Benkovcu ćete, među živopisnim štandovima, pronaći sve što vam treba i ne treba: od domaćih sireva, vina i rakija, do alata, rukotvorina i starih zanata. Sajam je mjesto gdje se još uvijek može osjetiti duh nekadašnjeg života, trgovine i druženja pa predstavlja idealnu kulisu za zaokružiti priču o ovom kraju.

Mirisi, zvukovi, prizori i okusi ovog kraja ostavit će neizbrisiv trag u vašem sjećanju. Serijal 'Posjeti me', koji možete pratiti na društvenim mrežama i stranicama Hrvatske turističke zajednice, savršeno prenosi taj doživljaj kroz četiri epizode koje vas vode na putovanje kroz srca i duše nekih od najljepših, često zaboravljenih dijelova Hrvatske.