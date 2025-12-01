Je li ovaj Splićanin apsolutni vikend rekorder? Mrtav pijan sjeo za volan...

Na području Splita policijski službenici prometne policije postupali su prema 31-godišnjem vozaču za kojeg je utvrđeno da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola. Izmjereno mu je 2,16 promila.

Uhićen je i zadržan do otriježnjenja, nakon čega je odveden na sud jer je do sada prekršajno prijavljivan zbog vožnje pod utjecajem alkohola.

Sudu je predloženo da mu odredi zadržavanje te izrekne kaznu zatvora u trajanju od 30 dana. Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od devet dana, nakon čega je predan u zatvor, a odluka o odgovornosti uskoro će biti donesena.