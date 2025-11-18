Je li ova navika dobra? Otkriveno što čini izlijevanje kipuće vode u odvod

Mnogi se ljudi boje da će im kipuća voda uništiti odvode, ali prema riječima jednog njemačkog stručnjaka, istina je upravo suprotna: ponekad je vruća voda zapravo dobra za cijevi.

Većina nas strahuje da vruća voda može oštetiti kuhinjske cijevi, ali stručnjaci ističu da je to potpuno sigurno. Moderni odvodni sustavi dizajnirani su da izdrže temperature i do 130 stupnjeva, što znači da kipuća voda ne predstavlja opasnost.

Zašto je vruća voda zapravo saveznik?

Vruća voda u odvodu topi masnoću i ostatke hrane koji se inače lijepe za stijenke cijevi i uzrokuju začepljenja. Dodate li malo deterdženta, dobit ćete učinkovitu kombinaciju koja uklanja čak i tvrdokorne naslage, smanjujući potrebu za agresivnim kemikalijama, prenosi N1.

Kako pravilno koristiti ovu metodu

Ne pretjerujte s masnim tekućinama: izravno izlijevanje ulja ili masne juhe može izazvati suprotan učinak.

Stare cijevi zahtijevaju oprez: bolje je koristiti manju količinu vruće vode u više navrata.

Redovito “ispiranje”: povremeno puštanje vruće vode kroz odvod održava cijevi čistima i sprječava stvaranje naslaga.