Je li moćni veznjak sljedeće pojačanje na Poljudu?

Riješava se polako i status Ardiona Pajazitija, do kraja tjedna albanski reprezentativac trebao bi se staviti pod zastavu Gonzala Garcije. Možda čak bude i na raspolaganju protiv Radomlja u zadnjoj pripremenoj u Sloveniji ovog petka, ali nezahvalna je toliko optimistična prognoza. No, u svakom slučaju raspliće se zamršeno klupko i to ovim redom.

Germanijak doznaje da će Pajaziti raskinuti ugovor s Fulhamom i na Poljud stići spreman za potpis trogodišnjeg ugovora s Hajdukom. Pritom Bijeli ne bi trebali platiti odštetu prema Fulhamu, jer glavna točka pregovora u trokutu Hajduk - Fuham - igračevi zastupnici jest pitanje postotka budućeg transfera. Hoće li ostati na 50-50 ili će Hajduk bitno smanjiti taj omjer, početkom tjedna je otvoreno pitanje.

Pripremljen ugovor

Pritom je Pajazitiju pripremljen ugovor na inicijalne tri sezone s godišnjom gažom u rasponu od 250.000 do 300.000 eura što se trenutno drži jednim od najboljih ugovora koji se nudi na Poljudu ovog ljeta.

Jer, već je izašla informacija da se Selahiju kao slobodnom igraču, bez postotka i odštete, nudilo 400.000 eura po sezoni, ali bivši veznjak Rijeke opredijelio se za unosniju ponudu od 500.000 eura s potpisom Nikoličiusa i Sopića u Widzewu. Hajduk ima još aktivnih pregovora na razini od 300.000 do 400.000 eura u neto iznosu po sezoni, stoga je i Pajaziti definitivno u samom vrhu.