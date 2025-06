Je li Maleš dobra spona Hajduka i HNS-a? Bilić: "Našao sam se sa Šutom, mora se naći rješenje za sanaciju ovog stadiona"

Danas je od 16:00 sati na Poljudu započelo predstavljanje trenera Gonzala Garcie, prošlosezonskog trenera Istre koji je na klupi Bijelih naslijedio Gennara Gattusa.

Predsjednik Bilić odgovorio je na pitanje da Goran Vučević povlači neke poteze oko dolaska igrača koji bi trebao preuzeti funkciju Francoisa Vitalija: „Na prijelaznom roku radi veći broj ljudi. Igrači koji dolaze moraju biti dobri za momčad, ali sve se radi u dogovoru s trenerom.“

Potom je odgovorio i na pitanje je li Maleš dobra spona Hajduka i HNS-a s obzirom na to da je predsjednik NS SDŽ: „Naša je ideja da se Klub uključi u rad lokalnog saveza. Maleš je bio naš kandidat, a u procesu je formiranje. On je legitimno izabran predsjednik i cijeli odbor. Županijski je savez pozivao i prije glasovanja, ali prije se treba razriješiti stvar je li Split toliko veliki grad da se išlo izvan statuta. Mi ćemo pomoću ŽS-u, vjerujemo da ide u smjeru dobrog. Ne mislimo nikoga instalirati u Savez, nego da globalno svi jednako budu uključeni u Savez. Našao sam se s gradonačelnikom Šutom, mora se naći rješenje za sanaciju ovog stadiona, Hajduk bi htio novi stadion, novi kamp, ne nužno na ovoj lokaciji, želi imati više od 2 ili 5 terena, konkretnije od 12 do 16 terena“, a tim je odgovorom zaključena press-konferencija.