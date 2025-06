Francois Vitali: "Maloča neće igrati za prvu momčad"

Danas je od 16:00 sati na Poljudu započelo predstavljanje trenera Gonzala Garcie, prošlosezonskog trenera Istre koji je na klupi Bijelih naslijedio Gennara Gattusa.

Nakon Ivana Bilića i Gonzala Garcie, potom su uslijedila pitanja za Francoisa Vitalija.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kakva je sitaucija s Maločom, Biukom, Rusynom i Benrauhom?

- Imaju priliku zaigrati, imamo nekoliko tjedana za uigrati se. Maloča će biti dio druge momčadi. Osim drugog tima, gradit ćemo budućnost Kluba. Ne čitam novine, ne zbog natpisa nego zato što ne znam jezik. Radim kao profesionalac i da ne budem tu za nekoliko dana. Smatram da je Gonzalo dobar trener za prvu momčad. Maloča neće igrati za prvu momčad.

Predsjednik Bilić pojasnio je situaciju s Maločom: „Mogli smo se natjecati u drugom rangu natjecanja, a potom se pojavila opcija da čak dvije do pet momčadi sudjeluje u drugom rangu natjecanja kako bismo gurali mlade igrače. Ne bi postojala mogućnost ispadanja, mi bismo kao i ostali klubovi to trebali platiti. Prijedlog je naišao na niz pozitivnih reakcija, sada čekamo Savez. Da smo krenuli od četvrte lige, Klub se ne bi mogao natjecati u kategoriji U-21. Tu bi se svi natjecali, i kadeti i juniori. Izgledno je da će to biti moguće tek od iduće godine.

Ove ste zime doveli tri igrača koji su bili promašaji, a možda je to bio i ključ što nismo osvojili?

- Oni nisu dali sve od sebe što smo očekivali. Prvenstveno Mlakar koji je bio ozlijeđen. Šego je krenuo dobro, ali očekivali smo više. Rusyn je radio dobre stvari, ali nije dao dovoljno od sebe. Nije se uspio integrirati u momčad, ali to nije bilo ni lako. Nisam zadovoljan jer se moglo bolje, Jan bi bio bolji da nije doživio ozljedu, a i Šego je mogao dati više od sebe. Da biste bili dobri, to zahtijeva vrijeme. Možemo raditi dobro.

Predsjednik Bilić odgovorio je na pitanje da Goran Vučević povlači neke poteze oko dolaska igrača koji bi trebao preuzeti funkciju Francoisa Vitalija: „Na prijelaznom roku radi veći broj ljudi. Igrači koji dolaze moraju biti dobri za momčad, ali sve se radi u dogovoru s trenerom.“

Potom je odgovorio i na pitanje je li Maleš dobra spona Hajduka i HNS-a s obzirom na to da je predsjednik NS SDŽ: „Naša je ideja da se Klub uključi u rad lokalnog saveza. Maleš je bio naš kandidat, a u procesu je formiranje. On je legitimno izabran predsjednik i cijeli odbor. Županijski je savez pozivao i prije glasovanja, ali prije se treba razriješiti stvar je li Split toliko veliki grad da se išlo izvan statuta. Mi ćemo pomoću ŽS-u, vjerujemo da ide u smjeru dobrog. Ne mislimo nikoga instalirati u Savez, nego da globalno svi jednako budu uključeni u Savez. Našao sam se s gradonačelnikom Šutom, mora se naći rješenje za sanaciju ovog stadiona, Hajduk bi htio novi stadion, novi kamp, ne nužno na ovoj lokaciji, želi imati više od 2 ili 5 terena, konkretnije od 12 do 16 terena“, a tim je odgovorom zaključena press-konferencija.