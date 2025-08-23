Je li kapetan Bekavac doista razmijenjen za turskog biznismena uhićenog u Hrvatskoj?

Prošla su dva tjedna od kada se kapetan Marko Bekavac vratio u Hrvatsku nakon što je oslobođen iz turskog zatvora. Kako je do toga došlo još se ne zna. Nagađa se da je došlo do razmjene Bekavca za turskog poduzetnika koji je bio uhićen u Zadru.

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman dao je kratko priopćenje u kojem je naveo da je u oslobađanju Bekavca sudjelovala tiha diplomacija. No detalje nije otkrivao. Ništa više nisu htjeli reći ni Bekavčeva odvjetnica u Hrvatskoj ni brat.

Index je poslao uputili i odvjetniku koji je Bekavca zastupao u Turskoj, kao i turskim sudovima, ali ni oni nisu odgovorili zašto je Bekavac iznenada pušten iz zatvora te kako je oslobođen optužbi za šverc 137 kilograma kokaina. Nepravomoćnom presudom dobio je 30 godina zatvora, no nakon žalbe očito je došlo do preokreta. Je li mu presudu poništio Vrhovni ili Ustavni sud Turske, nije poznato.

Tajanstveno puštanje turskog poduzetnika

U međuvremenu je portal Teleskop objavio informaciju da je Bekavac razmijenjen za 33-godišnjeg poduzetnika Mustafu Yiğita Zerena, koji je bio uhićen u Zadru po Interpolovoj tjeralici raspisanoj na zahtjev Rusije zbog optužbi za pronevjeru 600 milijuna dolara od ruske banke.

Zerenu, za kojeg se tvrdi da je blizak obitelji turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, bile su određene mjere opreza, odnosno dobio je zabranu napuštanja Zadra. Tu odluku suda za Index je potvrdila sutkinja Iva Lovrin.

Turski poduzetnik je navodno boravio u hotelu Hyatt dok je čekao odluku o žalbi koju je uložio. Izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Zadru, što je također potvrđeno za Index, žalbu je prihvatilo te ukinulo mjere opreza.

Sumnje u dogovorenu razmjenu

Dobro upućeni izvori za portal Teleskop su naveli da su slučajevi povezani – Hrvatska je iz Turske izvukla Bekavca, a Turska je dobila Zerena. Iako nije bilo javne potvrde, diplomatski i pravni izvori govore o intenzivnim kontaktima i mogućoj dogovorenoj razmjeni. Na to upućuje i činjenica da Zeren nije odmah napustio Hrvatsku nakon što je pušten, nego je ostao u Zadru do 6. kolovoza, dok je Bekavac u Zagreb stigao 9. kolovoza.

Hrvatski veleposlanik u Turskoj Hrvoje Cvitanović rekao je da je Bekavac slobodan čovjek, ali da dokumentacija kasni zbog ljetne stanke na turskim sudovima te da tiha diplomacija treba ostati tiha.

Premijerova neizravna potvrda

Prije nekoliko dana novinari Indexa pitali su premijera Andreja Plenkovića je li doista došlo do razmjene. "Mi smo sve ove godine radili sve da kapetan Bekavac dođe u Hrvatsku i on je u Hrvatskoj. Ne znam je li se dogodila razmjena", rekao je Plenković.

Na inzistiranje novinara da ipak komentira ovaj slučaj u kojem je očito došlo do uplitanja politike u pravosuđe, Plenković je rekao: "Miješanje hrvatskih državnih interesa, kada je riječ o našim državljanima van Hrvatske, je i politika i pravo. Bilo je tako u slučaju Zambije i u slučaju Atene, a tako je bilo i sada u slučaju kapetana Bekavca.

Državni interes bio je da se kapetan Bekavac vrati u svoj grad, kao što je i državni interes bio da se stotinjak BBB-a vrati iz grčkih zatvora. Vratili su se i oni ljudi iz Afrike. Mi smo država sa snagom, s utjecajima, s uplivom i s mehanizmima koje prilagođavamo našim ciljevima", kazao je Plenković.