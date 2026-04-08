"Je li ikoga briga za ovaj užas?": Stanari Plokita ogorčeni, pogledajte fotografije rupa, smeća i opasnog jarka tik uz Dom za starije

Stanari splitskog kvarta Plokite upozoravaju na loše stanje prometnice i okoliša u odvojku Vinkovačke ulice, neposredno iza Doma za starije i nemoćne u Vukovarskoj ulici. Kako tvrdi čitatelj koji nam se obratio, riječ je o dugotrajnim problemima koji se, unatoč upozorenjima, ne rješavaju.

Na fotografijama koje je poslao vidljive su brojne udarne rupe, ispucali asfalt i dijelovi kolnika u kojima je asfalt potpuno propao, ostavljajući izloženo kamenje i neravne površine.

“Može se noga izvrnuti na ovim rupama, a i automobili se oštećuju. Ovo nije samo estetski problem nego ozbiljna opasnost za sve koji ovdje prolaze ili parkiraju”, upozorava naš sugovornik.

Problematičan i zapušten jarak pun smeća

Osim oštećenog kolnika, dodatni problem predstavlja i zapušteni jarak koji se nalazi pokraj parkirališta, iznad kafića i poslovnih prostora u Dubrovačkoj ulici. Prema riječima građanina, riječ je o prostoru koji nije održavan i koji predstavlja potencijalnu opasnost.

“Jarak je pun smeća, bez ikakve zaštite ili ograde. Pokraj Doma za starije se noću okupljaju ljudi i konzumira alkohol. Ako netko padne unutra i ozlijedi se, tko će snositi odgovornost?” pita se ogorčeno.

Stanari traže hitnu reakciju nadležnih

Stanari ističu da je riječ o frekventnom prostoru, kojim svakodnevno prolaze pješaci, stanari, ali i korisnici Doma za starije i nemoćne.

“Je li ikoga briga za ovaj užas?” zaključuje naš čitatelj, apelirajući na nadležne gradske službe da hitno saniraju oštećenja na kolniku, očiste prostor i osiguraju jarak kako bi se spriječile moguće nesreće.