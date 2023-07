Je li dovoljno vježbati samo vikendom? Evo što kažu stručnjaci

Općenito se preporučuju da bismo tjedno trebali raditi 150 minuta umjerene do snažne aktivnosti. Ali je li važno rasporedite li vježbanje kroz tjedan ili sve odradite za vikend? Nova istraživanje iz Velike Britanije pokušalo je odgovoriti upravo na ovo pitanje, prenosi Science Alert. U istraživanju je oko 90 tisuća zdravih ljudi srednje dobi nosilo je narukvice (akcelerometre) koje su pratile njihovu aktivnost. Bilježila je njihove razine aktivnosti tjedan dana s posebnom pažnjom na umjerenu do snažnu aktivnost. Istraživači su otkrili da su u šest godina nakon procjene akcelerometra ljudi koji su redovito obavljali umjerenu do snažnu aktivnost imali manje moždanih udara, srčanih udara, zatajenja srca i fibrilacije atrija (nepravilan srčani ritam) u usporedbi s ljudima koji nisu bili aktivni, prenosi N1. Novo otkriće ovog istraživanja bilo je da nije bilo razlike u rezultatima kod ljudi koji su više od polovice svoje aktivnosti obavili vikendom u usporedbi s onima koji su to rasporedili preko tjedna. Nije bilo važno kada je učinjena – umjereno jaka tjelesna aktivnost bila je povezana s poboljšanim zdravljem srca.