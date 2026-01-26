Je li bolji obični jogurt ili grčki?

Kako navodi Health, obični jogurt je obično kremastiji i bogatiji ugljikohidratima, dok je grčki jogurt najčešće gušći i bogatiji proteinima. Oba mogu pridonijeti zdravlju probavnog sustava, kao i imunološkog sustava.

Grčki i obični jogurt fermentirani su mliječni proizvodi. Obje vrste proizvode se od svježeg mlijeka i živih bakterijskih kultura, ali se nakon fermentacije obrađuju na različite načine, prenosi Klix.

Obični jogurt

Priprema običnog jogurta započinje zagrijavanjem svježeg mlijeka kako bi se uništili potencijalno štetni patogeni. Zagrijano mlijeko zatim se kombinira sa živim bakterijama, najčešće Streptococcus thermophilus i Lactobacillus bulgaricus.

Smjesa se ostavlja da fermentira dok ne postigne kiseli pH od oko 4,5. Kako laktoza u mlijeku fermentira u mliječnu kiselinu, smjesa se zgušnjava.

Grčki jogurt

Grčki jogurt prolazi isti proces fermentacije kao i obični jogurt, ali zahtijeva dodatne korake nakon toga. Nakon što postigne željenu razinu kiselosti, jogurt se više puta cijedi kako bi se uklonio višak sirutke i drugih tekućina.

Broj cijeđenja ovisi o količini sirutke nastale tijekom zagrijavanja. Zbog tog procesa grčki jogurt ima znatno gušću teksturu i veći udio proteina jer se uklanja većina tekućine.

Nutritivne razlike

Grčki jogurt obično sadrži više proteina i masti od običnog jogurta, iako su dostupne i varijante s manjim udjelom masti. Obični jogurt u pravilu sadrži više ugljikohidrata, dok se procesom cijeđenja kod grčkog jogurta uklanja velik dio šećera.

Obični jogurt često ima i više natrija te gotovo dvostruko više kalcija. Jedna porcija običnog jogurta od 225 grama osigurava oko 17 % preporučenog dnevnog unosa kalcija, u usporedbi s oko 10 % u istoj količini grčkog jogurta.

Koji je bolji?

Ne postoji univerzalan odgovor na pitanje je li grčki ili obični jogurt zdraviji izbor. Prilikom odabira važno je razmotriti koje hranjive tvari su vam potrebne, kao i koje okuse i teksture preferirate.

Grčki jogurt sadrži više proteina i manje ugljikohidrata, što može pomoći u rastu mišića, kontroli šećera u krvi i gubitku tjelesne mase. Obični jogurt, s druge strane, najčešće sadrži više kalcija, koji je važan za zdravlje kostiju, te više ugljikohidrata koji osiguravaju energiju.