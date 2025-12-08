Javno dobro: 'HDZ-ov zakon dijeli Jadran i krši pravo Europske unije'

Stranka Javno dobro upozorila je da je prijedlog novog Zakona o prostornom uređenju, koji je u proceduri Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, u suprotnosti s europskom Direktivom 2014/89/EU o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskog područja.

Kako navode, Direktiva te odluka Vijeća Europske unije iz srpnja 2014. godine propisuju integralno upravljanje morskim područjem, uz obavezno uzimanje u obzir povezanosti obale i mora.

Iz stranke tvrde da predloženi zakonski okvir „ne priznaje nužnost prostornog planiranja mora“, te da dijeli Jadransko more razgraničnom linijom na područje za koje se primjenjuju prostorni planovi i dio mora koji ostaje izvan sustava planiranja. Time se, smatraju, onemogućuje koordinirano upravljanje obalnim i morskim prostorom.

Stranka najavljuje daljnje aktivnosti usmjerene na upozoravanje javnosti i institucija na, kako navode, moguće posljedice donošenja zakona u ovakvom obliku.