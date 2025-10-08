Javio se zamjenik ravnatelja Vinogradske: "Beroša smo zaposlili nakon svih razgovora"

Povjerenstvo za odabir kandidata za prijam u radni odnos doktora medicine specijalista neurokirurgije u Klinici za neurokirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice - jedan izvršitelj - na neodređeno vrijeme (m/i) u punom radnom vremenu, nakon obavljenih razgovora sa svim prijavljenim kandidatima predložilo je izbor sljedećeg kandidata: izv. prof. prim. Vili Beroš, dr. med.

"Navedeni prijedlog Povjerenstva prihvatio je zamjenik ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice, doc. dr. sc. Neven Tučkar, dr. med. i donio odluku o odabiru kandidata. Svi kandidati bit će obaviješteni o odabiru kandidata i imaju pravo prigovora u roku 8 dana od dana objave obavijesti o odluci", stoji u odgovoru kojeg nam je poslao zamjenik ravnatelja KBC Sestre milosrdnice doc. dr. sc. Neven Tučkar, dr. med.

U odgovoru su još naveli kako "KBC Sestre milosrdnice neće davati zasebne izjave na navedenu temu".

Podsjetimo, 24sata otkrila su još 22. kolovoza, da se Vili Beroš prijavio na natječaj za neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice, gdje je radio prije odlaska u Ministarstvo zdravstva. Protiv bivšeg ministra zdravstva Beroša podignuta je optužnica u korupcijskoj aferi Mikroskop zbog primanja mita od 75.000 eura. Kako smo otkrili prošli tjedan, bolnica je nakon nepuna dva mjeseca od završetka natječaja uspjela sastaviti Povjerenstvo koje će odlučivati o tome kojeg će neurokirurga zaposliti.

Protivili se izboru Beroša

Natječaj je završio još prije nepuna dva mjeseca, međutim, potrajao je jer je bolnica imala problema s osnivanjem Povjerenstva koje će odlučiti o najboljem kandidatu.

S obzirom na to da je neurokirurzima koji su trebali biti u Povjerenstvu rečeno da je uvjet kako smo ranije otkrili, bio upravo da glasaju za Beroša jer je naredba da ga se zaposli, neki su to odbili. Iz natječaja o odabiru neurokirurga povukao se i sam ravnatelj bolnice dr. Davor Vagić, na vlastiti zahtjev, dok smo ranije otkrili da mu je bolnica "zaboravila" dati otkaz ugovora o radu nakon što je aktivirao model 6+6. Međutim tu se uplelo Ministarstvo uprave koje je reklo da je sve ok i da se Beroš imao pravo prijaviti na natječaj.

Ravnatelj Vagić, kako su ranije otkrili zatražio je od Upravnog vijeća da ga izuzme od provođenja natječaja za neurokirurga koji je bolnica zaključila još 14. kolovoza, a koji je od početka sporan jer su pritisci da se zaposli upravo bivši ministar zdravstva Vili Beroš.

- Dvojica neurokirurga odbila su biti u Povjerenstvu jer im je šef Klinike za neurokirurgiju rekao da mora zaposliti Beroša, odnosno točnije rečeno zahvalili su mu se na ponudi da budu u Povjerenstvu jer je uvjet bio taj da glasaju za Beroša. Na kraju je jedan drugi neurokirurg pristao biti u Povjerenstvu - rekao je jedan od dobro upućenih sugovornika, što su dodatno provjerili s još nekoliko izvora koji su nam to potvrdili.

