Javio nam se Splićanin koji je 'zaglavio' na Plitivicama: "Nanosi dosežu i do tri metra, trgovina radi samo do 16, stalno prekida struja...."

"Za one koji pišu da u Plitvicama snijeg iznosi 80-ak centimetara, neka prvo odu na pregled dioptrije i psihotest. Snijeg u prosjeku prelazi metar, a nanosi dosežu i do tri metra. Olujna mećava traje od sinoć od 21 sat i sve je potpuno zatrpano, do automobila se ne može doći, a na cestu praktički ne možeš izaći", piše nam čitatelj iz Splita koji se tijekom snježne mećave nalazi na Plitvicama odakle nam šalje fotografije i videa.

Ranije tijekom dana pokušavao je doći do trgovine udaljene 500–600 metara, a probijanje kroz snijeg trajalo je 25 minuta

- Ni jednim putem između kuća se ne može proći jer su nanosi visoki od metar i pol do dva. Radi samo jedna trgovina, i to do 16 sati, jer druga smjena ne može doći na posao. Od sinoć su stalni prekidi u opskrbi električnom energijom.

Ovo je van svih očekivanja, i taj dio je trenutno potpuno odsječen od ostatka države. Elementarna nepogoda par excellence. Planirao sam sutra put za Dugopolje, ali to neće biti moguće prije nedjelje, možda čak i ponedjeljka - piše nam čitatelj.

Podsjetimo, snažno nevrijeme zahvatilo je područje Mukinja kod Plitvičkih jezera, gdje je snijeg tijekom noći i jutra gotovo potpuno zatrpao naselje. Prema dostupnim informacijama s terena, situacija je izuzetno teška – ceste su neprohodne, a brojna vozila ostala su zatrpana snijegom.

Kakva je trenutno situacija pogledajte na fotografijama u nastavku: