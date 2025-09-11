Javio nam se načelnik Muća: "Javnost se obmanjuje, primat ću naknadu od 1.500 eura"

Općina Muć ovih je dana postala središte rasprava o smislu postojanja malih jedinica lokalne samouprave. U mjestu s nešto više od tri tisuće stanovnika, općinsko vijeće donijelo je odluku kojom se plaća načelnika podiže na gotovo maksimalno dopuštenu razinu. Odluka je izazvala burne reakcije javnosti, osobito zato što je novi načelnik, Mate Bebić, u kampanji najavljivao da će dužnost obavljati volonterski.

Prema zakonu, općinski načelnik u sredinama s 3.000 do 10.000 stanovnika može imati plaću izračunatu množenjem osnovice od 947 eura s koeficijentom do 4,5. Vijeće u Muću odredilo je koeficijent 4,45, što bi omogućilo plaću od oko 4.080 eura bruto. No Bebić ističe da su u javnosti plasirane netočne informacije:

“Informacija o plaći u visini vrtoglavih 4.000 eura nije točna te se radi o širenju neistina i obmanjivanju javnosti… Naknada koju ću primati iznosi 1.500 eura,” kaže Bebić, naglašavajući da, kao umirovljenik, ne može zasnovati radni odnos nego prima naknadu propisanu za volontere.

Bebić objašnjava i razloge povećanja koeficijenta, naglašavajući da cilj nije njegova osobna korist, nego veće plaće općinskih službenika:

“U općini imamo zaposlenike s visokom stručnom spremom koji rade za minimalac. Plaća pročelnika ne smije biti veća od načelnikove, pa je povećanje koeficijenta jedini način da pročelnik ima realnu i konkurentnu plaću, oko 1.800 eura neto. Time želimo privući i zadržati kvalitetan kadar.”

Pokriva troškove

Načelnik ističe da iz naknade od 1.500 eura pokriva i svakodnevne troškove obavljanja funkcije. U mirovini je od 2019., nakon rada na poslovima humanitarnog razminiravanja, gdje mu je priznat beneficirani radni staž.

Na pitanje treba li ukinuti mali brojčano slične općine – u Hrvatskoj ih je više od 300 s manje od 5.000 stanovnika – Bebić odgovara da male sredine imaju prednosti:

“Male općine bolje poznaju potrebe stanovnika, odluke se donose brže, a komunikacija je neposrednija. Spajanjem u veće cjeline interesi mještana mogli bi se izgubiti, a sredstva bi se koncentrirala na veće gradove.”

Dok jedni u ovom potezu vide argument za racionalizaciju sustava lokalne samouprave, Bebić tvrdi da je cilj odluke jačanje administracije i pružanje kvalitetnije usluge stanovnicima. Rasprava u Muću tako je otvorila širu temu – kako osigurati učinkovitu i pravednu lokalnu vlast u malim sredinama.