Što se događa u Muću? 48-godišnji načelnik prima mirovinu, ali uzima i ogromnu naknadu. Plaću digli na 4080 eura

Općina Muć ovih dana centar je bizarnih političkih zbivanja i vjerojatno će poslužiti kao najbolji argument svima koji će se u budućnosti zalagati za ukidanje velikog broja općina u Hrvatskoj. U toj maloj dalmatinskoj općini živi nešto više od 3000 ljudi, a prije dva dana su na sjednici općinskog vijeća odlučili podignuti plaću načelnika općine. Za 100%.

Po zakonu, načelnici općina koje imaju od 3000 do 10 000 stanovnika mogu primati maksimalnu plaću koja se dobije umnoškom osnovice od 947 eura pomnožene s koeficijentom koji može iznositi maksimalno 4.5. U Muću su odlučili da će to biti koeficijent od 4.45, odnosno da će plaća načelnika biti 4080 eura.

Novi načelnik je u mirovini pa uzima maksimalnu naknadu od oko 2000 eura. Obećao je da će volontirati

Novoizabrani načelnik Mate Bebić s plakata je u predizbornoj kampanji obećavao da će dužnost načelnika obavljati volonterski. Po zakonu, ukoliko gradonačelnik ne zasniva radni odnos, njegova naknada može iznositi 50% maksimalne plaće načelnika.

Mate Bebić je u mirovini te nije mogao zasnovati radni odnos, pa se odlučio na naknadu.

"Neki oporbeni vijećnici predlagali su da koeficijent za plaću načelnika bude nešto manji, ali većina je odlučila", govori nam nezavisni općinski vijećnik Miroslav Šolić zbog kojeg je javnost i saznala da je općina Muć rekorder u visini plaće načelnika.

"Nije prošlo ni 100 dana, već su pogazili tri obećanja"

Šolić upozorava da je vladajuća garnitura u Muću pogazila tri obećanja u manje od 100 dana vladavine. Načelnik koji stiže s Nezavisne liste Josipa Granića nekad je bio direktor Komunalnog poduzeća, a garnitura je, upozorava Šolić, bivši Domovinski pokret.

"Nije prošlo ni 100 dana od izbora, a oni su pogazili tri obećanja. Među tim obećanjima je i da će sjednice vijeća biti otvorene za javnost, odnosno da će javnost biti obaviještena. No, evo da ja nisam izašao s ovim nitko u Hrvatskoj ne bi znao za plaću načelnika Muća", upozorava Šolić.

U Hrvatskoj postoji 428 općina od kojih 370 ima manje od 5000 stanovnika

Inače, Popisu stanovništva 2021. i važećim administrativnim podacima, Hrvatska ima 428 općina, a većina njih izrazito je mala po broju stanovnika. Čak više od 370 općina broji manje od 5 000 stanovnika, što znači da se gotovo devet od deset općina ubraja u red demografski najmanjih jedinica lokalne samouprave.

Ova struktura često otvara pitanja financijske održivosti i učinkovitosti lokalne uprave, jer su mnoge od tih općina suočene s iseljavanjem, starenjem stanovništva i ograničenim prihodima, dok istovremeno moraju pružati iste osnovne usluge kao i veće sredine.