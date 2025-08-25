Javila se vozačica koja je Range Roverom blokirala promet, nastao kaos: "Kamere će sve pokazati! Udario me, sve se vidi"

Nakon što je u javnost procurila snimka sukoba između vozačice Range Rovera i vozača tramvaja u središtu Zagreba, u ponedjeljak se za Jutarnji list oglasila i sama vozačica.

- Krenula sam po kapi za oči jer imam infekciju. Zaustavila sam se na minutu do dvije, svjesna da sam nepropisno parkirala. Čak sam se i ispričala ljudima na izlasku iz ljekarne. To je bila moja greška i spremna sam snositi posljedice", rekla je za Jutarnji vozačica D. R. (podaci poznati redakciji).

Prema njezinoj verziji događaja, do fizičkog sukoba nije došlo njezinom krivnjom.

- On (vozač, op. a.) je napustio svoje radno mjesto, prišao i udario šakom moj retrovizor. Uputio mi je niz pogrdnih riječi, a potom me i udario nogom. Ja sam se ispričavala, ali on je bjesnio. To se vidi i na snimci s nadzorne kamere kod Müllera, koja će, nadam se, biti dostupna.

Vozačica ističe kako će protiv vozača tramvaja podnijeti tužbu.

- Da, svakako. Jer me on prvi napao. Moja jedina odgovornost je pogrešno parkiranje, a za to postoje nadležne institucije koje će propisati kaznu, a ne vozač.

ZET je u priopćenju javnosti otkrio kako trenutno provode interne postupke vezane uz nesretni događaj.

- Neugodno nas je iznenadio incident koji se dogodio u popodnevnim satima u subotu kod Kvaternikovog trga, a kojemu je povod bio nepropisno parkirano osobno vozilo koje je prouzročilo zastoj tramvajskog prometa. Sukladno protokolu, pokrenuta je interna procedura utvrđivanja okolnosti ovog nemilog događaja te je očitovanje vozača tramvaja u suprotnosti s navodima vlasnice automobila, a koji su preneseni u pojedinim medijima. Naglašavamo kako ne toleriramo bilo kakav oblik neprimjerenog ponašanja građana ili zaposlenika, a u tijeku je postupanje policije kako bi se utvrdile okolnosti događaja. Apeliramo na sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise i ne ometaju javni gradski prijevoz, jer svako nepropisno zaustavljanje ili parkiranje može izazvati zastoje, dovesti u neugodnu situaciju brojne korisnike te i ugroziti sigurnost svih sudionika u prometu.

Podsjetimo, sukob se dogodio na Kvaternikovom trgu u Zagrebu, a snimka incidenta brzo se proširila društvenim mrežama. Na njoj se vidi kako vozačica blokira promet, a potom ulazi u verbalni i fizički obračun s vozačem tramvaja. Tramvaj je zbog zaustavljenog vozila kasnio nekoliko minuta, a svjedoci događaja mobitelima su snimili dio sukoba. ZET je ranije potvrdio da istražuje slučaj, dok policija zasad nije objavila službene informacije o eventualnim prijavama ili sankcijama. Incident je izazvao niz komentara u javnosti, a snimka je u kratkom vremenu postala viralna, piše Jutarnji.