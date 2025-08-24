Javila policija: "Uhićen 44-godišnjak zbog droge i nasilja u obitelji"

Labinska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjim muškarcem osumnjičenim za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, ali i za kaznena djela počinjena na štetu članova obitelji.

Muškarac je uhićen u petak, 22. kolovoza, kada su policajci kod njega pronašli manju količinu narkotika – 3,7 grama marihuane, 11,1 gram amfetamina te 2,7 grama hašiša.

Prijava i zbog prijetnji, nasilja u obitelji

No, prava količina droge otkrivena je dan kasnije, nakon što je temeljem sudskog naloga pretražen njegov stan, druge prostore, automobil i plovilo. U pretrazi, u kojoj je sudjelovao i službeni pas za detekciju droga, policija je pronašla ukupno 656,3 grama marihuane, 126 grama amfetamina, 114,7 grama hašiša, četiri stabljike indijske konoplje te digitalnu vagu.

Nakon dovršetka istraživanja, 44-godišnjak je u subotu, 23. kolovoza, predan u pritvorsku jedinicu PU istarske. Protiv njega se, osim zbog kaznenih djela vezanih uz drogu, podnosi prijava i zbog prijetnji, nasilja u obitelji te povrede djetetovih prava.