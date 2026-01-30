Jasna poruka Gorice uoči ogleda s Hajdukom

HNK Gorica povukla je važan potez uoči jednog od najzahtjevnijih ispita sezone. Samo dan prije domaće utakmice protiv Hajduka, klub je službeno objavio produženje suradnje s trenerom Marijom Carevićem do kraja sezone 2026./27.

Odluka Uprave nije tek formalnost, već jasna poruka povjerenja u smjer kojim klub ide. U trenutku kada se momčad priprema za ogled s jednim od najjačih suparnika u ligi, Gorica je odlučila naglasiti stabilnost, kontinuitet rada i vjeru u dugoročnu viziju.

Produženjem ugovora Careviću klub potvrđuje kako cijeni njegov rad, karakter i način na koji vodi momčad, ali i razvoj kluba u cjelini. Poruka je jasna – rezultat jedne utakmice ne mijenja planove, a fokus ostaje na zajedničkom putu i jasno postavljenim ciljevima.

Utakmica protiv Hajduka tako dobiva dodatnu simboliku, a Gorica na domaći teren izlazi s potvrđenim povjerenjem u stručni stožer i jasnom porukom zajedništva: jedan tim, jedan san.

