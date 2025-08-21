Japanac pronađen mrtav. Svi su mislili da ga je rastrgao medvjed

Japanska policija objavila je kako starijeg muškarca, za kojeg se isprva vjerovalo da je žrtva napada medvjeda, zapravo nožem ubio vlastiti sin, prenosi Index. Fujiyuki Shindo (51) uhićen je u utorak u sjevernoj prefekturi Akita zbog sumnje da je ubio svog 93-godišnjeg oca Fujiyoshija, izvijestili su lokalni mediji.

Policija je prvotno izdala upozorenje na napad medvjeda nakon što je supruga žrtve pronašla supruga srušenog i krvavog na podu. Međutim, upozorenje je ubrzo povučeno jer su istražitelji zaključili da ozljede više odgovaraju ubodima nožem.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Shindo, koji je živio s roditeljima, isprva je policiji rekao kako u vrijeme navodnog napada nije primijetio ništa neobično. Istražitelji su iz obiteljske kuće izuzeli nekoliko noževa te pokušavaju utvrditi kojim je počinjeno ubojstvo, dok motiv zločina još nije objavljen.

Porast napada medvjeda

Činjenica da se isprva sumnjalo na medvjeda ne čudi s obzirom na to da Japan posljednjih godina bilježi drastičan porast takvih napada. U razdoblju od 12 mjeseci do ožujka 2024. godine zabilježeno je rekordnih 219 napada, u kojima je šest osoba smrtno stradalo, podaci su japanskog Ministarstva okoliša.

Viđanja medvjeda postala su sve učestalija na sjeveru Japana, gdje starenje stanovništva i smanjenje poljoprivrednih površina dovode do toga da životinje šire svoja staništa bliže ljudskim naseljima. U srpnju je tako smeđi medvjed u stambenom naselju ubio dostavljača novina.

Zbog porasta susreta s medvjedima, vlasti su ublažile zakone o lovu kako bi olakšale njihov odstrel. Tisuće medvjeda nedavno su uhvaćene u zamke i usmrćene od strane lovaca.