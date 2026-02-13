Japan zaplijenio kineski ribarski brod kod Nagasakija, uhićen kapetan

Vlasti Japana privele su kineski ribarski brod i uhitile njegova kapetana, tereteći ga da je pokušao izbjeći inspekciju unutar japanskog isključivog gospodarskog pojasa. Incident bi mogao dodatno zaoštriti odnose između dviju najvećih azijskih ekonomija.

Prema priopćenju japanske Agencije za ribarstvo, 47-godišnji kineski državljanin ignorirao je nalog službenika da zaustavi plovilo radi pregleda. Događaj se zbio u vodama ispred obale prefekture Nagasaki na jugozapadu zemlje.

Na brodu se u trenutku intervencije nalazilo još deset članova posade. Iako su japanske vlasti posljednjih godina zadržavale ribarska plovila iz Južne Koreje i Tajvana, ovo je prvi slučaj od 2022. godine da je zaplijenjen kineski brod, i to u vrijeme pojačanih diplomatskih napetosti između dviju država.

Glavni tajnik japanske vlade Minoru Kihara poručio je na redovitoj konferenciji za novinare da će Japan nastaviti odlučno provoditi zakon kako bi spriječio nezakoniti ribolov stranih plovila.